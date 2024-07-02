　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

▲亂丟菸蒂、檳榔渣最高可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲亂丟菸蒂、檳榔渣最高可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

亂丟菸蒂、檳榔渣等廢棄物在街道、排水溝等處，不但易造成環境髒亂，也會阻礙排水及河海污染，且其行為依廢棄物清理法可罰1200元到6000元，臺東縣環保局呼籲民眾外出時，攜帶菸灰盒暫存菸蒂，使用容器暫存檳榔渣及垃圾等廢棄物，再交由垃圾車清運；另外環保局鼓勵民眾檢舉該類污染行為，檢舉人可獲得獎勵金為繳納罰金的30％，大家一起營造臺東優美的環境。

臺東縣政府表示，臺東擁有得天獨厚的自然美景與豐富的人文，鄉親、遊客一起在臺東享受慢生活，街道、休閒遊憩處所等生活環境品質相對來說非常重要，但如果民眾隨意丟棄菸蒂、檳榔渣或垃圾，不僅影響環境品質與觀瞻，也會造成清潔人員的負擔，呼籲大家發揮公德心，外出時，隨身攜帶菸蒂盒暫存菸蒂、小容器暫存檳榔渣或垃圾，攜回隨家戶垃圾交由垃圾車清運，共同守護美麗的臺東，邁向聯合國永續發展指標(SDG)第6項「淨水及衛生」、第11項「永續的城鄉」及第14項「保育海洋生態」的目標。

臺東縣環保局指出，隨意丟棄菸蒂、檳榔渣及垃圾等環境污染行為，違反廢棄物清理法，可處罰款，而且影響城鄉市容美觀，也易阻礙排水溝排水，而且菸蒂成分含有人造塑膠醋酸纖維素，會釋放砷、鉛、尼古丁等有害化學物質，如果隨著排水流入水域、海域生態環境，不僅會危害到生物，也會透過食物鏈危害到人體健康，所以大家的公德心很重要，別讓這樣污染行為禍害自己、他人及後代子孫。

環保局呼籲，民眾外出隨身攜帶可暫存廢棄物的容器，抽菸朋友隨身攜帶菸蒂盒暫存菸蒂，避免隨意丟棄的行為，減少對環境與人體健康的危害；也鼓勵民眾檢舉該類污染行為，如檢舉成案裁處罰鍰且繳納者，檢舉人可獲得罰款金額30％的獎勵金，檢舉獎勵方式請上環保局網站(https://ttepb.taitung.gov.tw/ )選按「環境稽查-表單下載」查閱，大家一起守護美麗的臺東。

ET快訊
雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　全台庫存至少4800萬顆
5億遺產歸誰？　知名兩岸律師解答
獨／害男大生枉死！　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈
史上新高！今瞬間用電飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈
快訊／金秀賢「抵台時間」公布　二航入境大廳見粉絲
快訊／「海霸王」工廠起火燃燒！　濃煙竄天
火箭墜毀爆炸　天兵科技公開道歉了
獨／逆轉！台中男大生撞救護車亡　真相曝光
快訊／BUG機票「大阪來回1613元」　旅行社回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

共享機車營運商再+1　iRent共享機車7月10日起進駐竹市

竹市府攜手新竹家扶辦單車職場體驗　助青年探索職涯

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

台東縣14條道路改善動工　確保行的安全

「台灣國際熱氣球嘉年華」暖身場　關警全體總動員讓交通順暢

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

陳亭妃爭取新營東山路平交道道路擴寬改善　 國土署生活圈道路支應

暑期青春專案　台東警首日擴大臨檢

雲林縣奪兩座國家環境教育獎優等　副縣長謝淑亞貼紅榜祝賀

回收布料再利用　 點亮台南北區華德波比公園

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

共享機車營運商再+1　iRent共享機車7月10日起進駐竹市

竹市府攜手新竹家扶辦單車職場體驗　助青年探索職涯

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

台東縣14條道路改善動工　確保行的安全

「台灣國際熱氣球嘉年華」暖身場　關警全體總動員讓交通順暢

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

陳亭妃爭取新營東山路平交道道路擴寬改善　 國土署生活圈道路支應

暑期青春專案　台東警首日擴大臨檢

雲林縣奪兩座國家環境教育獎優等　副縣長謝淑亞貼紅榜祝賀

回收布料再利用　 點亮台南北區華德波比公園

共享機車營運商再+1　iRent共享機車7月10日起進駐竹市

不是新冠、流感！「發高燒4天」肌肉痠痛　她狂咳崩潰：病毒很毒

逾10人目擊！美驚現3層樓高「巨大UFO」　30秒後瞬間消失

竹市府攜手新竹家扶辦單車職場體驗　助青年探索職涯

中國隊亞青賽混團奪冠！帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲：你是冠軍

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

餐桌上的溫暖！「3間蔬食餐廳」指定用餐　部分盈餘幫助弱勢動物

郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

「勇闖產業故事館」免費親子共學7月6場次被秒殺

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦有期許

嘉縣長照涵蓋率108.51%全國第一

買機車添好牌　中壢監理站7/2-4日辦理號牌競標

基北北桃四市聯手　暑期夜間取締噪音車

桃園「義捐秀髮」　徐靖加入義剪行列

福容桃園歡慶17歲　推出住房及餐飲優惠

宮廟預屯彈藥引恐慌　村長：軍方同意撤計畫

國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫！台南全力因應

竹山大明路與枋坪巷科技執法　7/1新制上路

基北北桃「麥噪」專案開跑　環警加強取締暑期噪音車

更多熱門

相關新聞

暑期青春專案　台東警首日擴大臨檢

暑期青春專案　台東警首日擴大臨檢

放暑假囉!鑑於暑假期間是青少年活動的高峰期，為預防青少年暑假期間深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所，臺東縣政府自7月1日零時起至8月31日24時止執行「暑期保護青少年-青春專案」，特別於暑假首日7月1日晚間起，由臺東縣警察局規劃擴大臨檢專案，並結合縣府青春專案聯合督導小組，針對易生治安顧慮場所加強執行稽查、勸導、取締等勤務作為，同時告誡青少年們在暑假期間，應安排正當娛樂活動，不可流連聲色場所，或受有心人士的誘導觸法及被害。

騎機車60公里巡田水　赤腳婦超商外徘徊

騎機車60公里巡田水　赤腳婦超商外徘徊

減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝

減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝

「女力前進、翻轉社區」台東首場宣導登場

「女力前進、翻轉社區」台東首場宣導登場

歡慶稅務節　台東稅務局結合日光寺舉辦捐血活動

歡慶稅務節　台東稅務局結合日光寺舉辦捐血活動

關鍵字：

菸蒂環保台東

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面