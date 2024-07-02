菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

▲亂丟菸蒂、檳榔渣最高可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

亂丟菸蒂、檳榔渣等廢棄物在街道、排水溝等處，不但易造成環境髒亂，也會阻礙排水及河海污染，且其行為依廢棄物清理法可罰1200元到6000元，臺東縣環保局呼籲民眾外出時，攜帶菸灰盒暫存菸蒂，使用容器暫存檳榔渣及垃圾等廢棄物，再交由垃圾車清運；另外環保局鼓勵民眾檢舉該類污染行為，檢舉人可獲得獎勵金為繳納罰金的30％，大家一起營造臺東優美的環境。

臺東縣政府表示，臺東擁有得天獨厚的自然美景與豐富的人文，鄉親、遊客一起在臺東享受慢生活，街道、休閒遊憩處所等生活環境品質相對來說非常重要，但如果民眾隨意丟棄菸蒂、檳榔渣或垃圾，不僅影響環境品質與觀瞻，也會造成清潔人員的負擔，呼籲大家發揮公德心，外出時，隨身攜帶菸蒂盒暫存菸蒂、小容器暫存檳榔渣或垃圾，攜回隨家戶垃圾交由垃圾車清運，共同守護美麗的臺東，邁向聯合國永續發展指標(SDG)第6項「淨水及衛生」、第11項「永續的城鄉」及第14項「保育海洋生態」的目標。

臺東縣環保局指出，隨意丟棄菸蒂、檳榔渣及垃圾等環境污染行為，違反廢棄物清理法，可處罰款，而且影響城鄉市容美觀，也易阻礙排水溝排水，而且菸蒂成分含有人造塑膠醋酸纖維素，會釋放砷、鉛、尼古丁等有害化學物質，如果隨著排水流入水域、海域生態環境，不僅會危害到生物，也會透過食物鏈危害到人體健康，所以大家的公德心很重要，別讓這樣污染行為禍害自己、他人及後代子孫。

環保局呼籲，民眾外出隨身攜帶可暫存廢棄物的容器，抽菸朋友隨身攜帶菸蒂盒暫存菸蒂，避免隨意丟棄的行為，減少對環境與人體健康的危害；也鼓勵民眾檢舉該類污染行為，如檢舉成案裁處罰鍰且繳納者，檢舉人可獲得罰款金額30％的獎勵金，檢舉獎勵方式請上環保局網站(https://ttepb.taitung.gov.tw/ )選按「環境稽查-表單下載」查閱，大家一起守護美麗的臺東。