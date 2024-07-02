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彰化垃圾新制上路！稽查2天9車被退運　 民眾亂塞這3樣最嚴重

▲彰化垃圾回收新制上路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化垃圾回收新制上路。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局於7月1日正式實施新的資源回收制度，其中7車次發現資收物或廚餘超過標準，全車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多，今天下午又有2輛垃圾車被塞入廢餐盒、飲料杯、平板塑膠，導致原車駛回，環保局發現被退回的垃圾車最常出現這3樣，應都是被民眾亂塞入垃圾袋，呼籲大家作好垃圾分類，以免受罰。

▲彰化垃圾回收新制上路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲環保局發現廢餐盒、飲料杯、平板塑膠最容易塞入垃圾袋內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣環保局表示，資源回收分類包含紙類、紙容器、各類金屬、玻璃容器等20項以及家居紡織品類試辦回收項目，常有錯誤傳言紙容器盛裝食物後因油膩不需回收，其實對於常見的紙容器如紙杯、紙餐盒及紙托盤等一次性餐具，請記得簡單擦拭、分類、堆疊，即可進行資源回收。

▲彰化垃圾回收新制上路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環保局發現廢餐盒、飲料杯、平板塑膠最容易塞入垃圾袋內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣垃圾清運退運新制昨(1日)上路，進入溪州焚化廠的垃圾車都會被稽查，首日有彰化、鹿港、福興、伸港、北斗、田中等鄉鎮共7輛垃圾車遭整車退運，今天各公所清潔隊員加強把關下，至今日下午僅2輛垃圾車遭退運，退車率大幅下降。

環保局強調，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高新臺幣6,000元罰鍰。

▲彰化垃圾回收新制上路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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