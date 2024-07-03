　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高管在菲律賓被綁架撕票！知情人曝是熟人作案　曾說不想背人命

▲▼其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（圖／翻攝自微博）

▲其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國兩家企業的高管近日在菲律賓綁架被撕票，短影音博主「屌絲闖菲律賓」透露，遇害人與作案人相熟，作案人用一個空殼公司，將遇害人騙到了菲律賓後進行了綁架。

據《縱覽新聞》報導，遇害人家屬透露，親戚6月20日被公司派到菲律賓出差，下了飛機就遭到了綁架；經過幾天談判，6月24日交付300萬元人民幣，結果就和綁匪失聯了。

遇害人家屬表示，之前綁匪曾明確說不想「背人命」只要錢，但因聯繫不到綁匪，被害人家屬著急向「屌絲闖菲律賓」求助，希望能尋求更好的辦法找人；當時是遇害人公司聯繫的一個代理商，這個代理商用一個空殼公司，將遇害人騙到了菲律賓談業務。

「屌絲闖菲律賓」指出，「簡單聽了事發經過後，我心裡就大概知道結局了，但是我也不敢說，這種時候不好去刺激家屬。」

該博主還說，他去菲律賓已經一年多了，平時主要賣小吃，偶爾做直播，由於很多人在社交平台一搜「菲律賓」，就能搜到他，因此經常能接到家屬向他求助，說是家人在菲律賓失聯，讓他幫忙打聽消息。

該博主感慨，他在菲律賓只是一個討生活的普通人碰到這種事其實感到很害怕，看到新聞報到後，他也為沒有能幫到遇害人家屬感到十分內疚。

針對此案，中國駐菲律賓使館2日指出，兩名遇害者一名為中國公民，另一名為美籍華人；同時，使館向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。

中國外交部發言人毛寧2日回應稱，案發之後，中國駐菲律賓使館同菲方保持著密切的聯繫，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員的家屬善後提供了協助，「我們將會同有關部門指導駐菲律賓使館繼續密切關注案件的進展，做好後續工作。」

ET快訊
快訊／日圓新鈔出來了！　最快提領日曝光
快訊／桃園倉儲大火！　距出口10m尋獲焦屍
痛批台獨帶來生命災難　宋濤：把台灣年輕人推向戰場、綁上戰車
快訊／「鏡電視調查小組」成立！吳宗憲任召集人　NCC須配合調
花蓮老闆「沒遇過這麼慘暑假」！　等1小時沒客人
拉麵店公審顧客挨告！　曬1照嗆：你們自己細品吧
名醫江坤俊婚外曖昧「醫院早傳開」！　同框熟女護理師照被挖
LIVE／澎湖漁船遭陸海警強行押回！　海巡署最新說明
3對7僵持1hr！澎湖漁船遭陸押走　海巡艇避免衝突升高停止緊
不甩陳雪生聯席調查鏡電視！鍾佳濱率隊離場　羅智強也走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸高管在菲律賓被綁架撕票！知情人曝是熟人作案　曾說不想背人命

財政慘兮兮？上海被指「向佛祖借448億」紓困…官方闢謠

中共「三中全會」將屆！　專家分析：當局藉反腐壓制異聲

痛批台獨帶來生命災難　宋濤：把台灣年輕人推向戰場、綁上戰車

陸海警帶走澎湖漁船！AIS詳細航跡曝　港媒分析：大動作還在後頭

17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣　邀師兄切磋

跳舞時多看一眼！陸網紅遭陌生男「連捅多刀」　重傷倒地噴血亡

「民進黨拉台灣民眾當台獨墊背」　國台辦：居心險惡、一追到底

梁文傑稱「兩岸是兩國」　國台辦痛批搞兩國論：挑釁兩岸必受懲罰

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

陸高管在菲律賓被綁架撕票！知情人曝是熟人作案　曾說不想背人命

財政慘兮兮？上海被指「向佛祖借448億」紓困…官方闢謠

中共「三中全會」將屆！　專家分析：當局藉反腐壓制異聲

痛批台獨帶來生命災難　宋濤：把台灣年輕人推向戰場、綁上戰車

陸海警帶走澎湖漁船！AIS詳細航跡曝　港媒分析：大動作還在後頭

17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣　邀師兄切磋

跳舞時多看一眼！陸網紅遭陌生男「連捅多刀」　重傷倒地噴血亡

「民進黨拉台灣民眾當台獨墊背」　國台辦：居心險惡、一追到底

梁文傑稱「兩岸是兩國」　國台辦痛批搞兩國論：挑釁兩岸必受懲罰

提案《離島建設條例》引中資惹議　陳雪生嗆：來罷免我好了！

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝「客觀事實」：政府只會出嘴譴責

澎湖漁船被中國帶走是因撈過界？　漁業署：屬兩岸共同作業海域

「娜娜要搬家了」嘉義30年通訊行熄燈　店長PO文讓鄉親安心

出國玩買眼藥水回台網拍遭罰　南投開罰7案21萬...這3種藥最多

華航擴大太平洋氣候觀測機研究　助國際航空業航路亂流偵測

快訊／新北中和民宅大火「濃煙狂竄」！婦人嗆傷急送醫　

桃園鐵皮倉儲大火！距出口10m尋獲焦屍「疑失蹤保全」　身分待確認

日圓新鈔出來了！日銀交付新鈔給各金融機構　最快提領日曝光

美短跑王者賽前秀全套「黑暗大法師」決鬥盤！奪金牌+奧運資格

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

大陸熱門新聞

正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣

跳舞時多看一眼！陸網紅遭連捅多刀亡

4歲女兒愛的抱抱變裸絞　爸爸秒昏死後仰砸地

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

17歲羽球小將亡　「穿越者」預言命中道歉了

火箭墜毀爆炸　天兵科技道歉了

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

國台辦：挑釁兩岸必受懲罰

正妹穿一字領露鎖骨！男友罵「想給誰看」威脅分手

國台辦重申：對台獨份子一追到底

中國隊帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲感性發文

格力女董座嗆小米「你的技術是什麼？」

北京化工大學寄發「碳纖維錄取通知書」 厚度僅0.2公釐

70年以來最高水位！湖南平江洪水空拍畫面曝

更多熱門

相關新聞

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙　為侵台「預演」

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙　為侵台「預演」

中、菲日前在南海戰略性島礁仁愛暗沙附近爆發衝突，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，北京之所以鎖定仁愛暗沙，不只意在展現美國對「這塊小石頭」無能為力，使美國失去威信，也是為侵台做「預演」。

2中企高層菲律賓遭綁架　支付千萬贖金仍遭撕票

2中企高層菲律賓遭綁架　支付千萬贖金仍遭撕票

陸2高管菲律賓遭綁架　付1280萬仍被撕票

陸2高管菲律賓遭綁架　付1280萬仍被撕票

山東艦現身菲附近海域　專家：正常訓練

山東艦現身菲附近海域　專家：正常訓練

南海緊張　菲參謀總長：有必要加強後備力量

南海緊張　菲參謀總長：有必要加強後備力量

關鍵字：

菲律賓綁架撕票菲律賓綁架

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面