陸高管在菲律賓被綁架撕票！知情人曝是熟人作案　曾說不想背人命

▲其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國兩家企業的高管近日在菲律賓綁架被撕票，短影音博主「屌絲闖菲律賓」透露，遇害人與作案人相熟，作案人用一個空殼公司，將遇害人騙到了菲律賓後進行了綁架。

據《縱覽新聞》報導，遇害人家屬透露，親戚6月20日被公司派到菲律賓出差，下了飛機就遭到了綁架；經過幾天談判，6月24日交付300萬元人民幣，結果就和綁匪失聯了。

遇害人家屬表示，之前綁匪曾明確說不想「背人命」只要錢，但因聯繫不到綁匪，被害人家屬著急向「屌絲闖菲律賓」求助，希望能尋求更好的辦法找人；當時是遇害人公司聯繫的一個代理商，這個代理商用一個空殼公司，將遇害人騙到了菲律賓談業務。

「屌絲闖菲律賓」指出，「簡單聽了事發經過後，我心裡就大概知道結局了，但是我也不敢說，這種時候不好去刺激家屬。」

該博主還說，他去菲律賓已經一年多了，平時主要賣小吃，偶爾做直播，由於很多人在社交平台一搜「菲律賓」，就能搜到他，因此經常能接到家屬向他求助，說是家人在菲律賓失聯，讓他幫忙打聽消息。

該博主感慨，他在菲律賓只是一個討生活的普通人碰到這種事其實感到很害怕，看到新聞報到後，他也為沒有能幫到遇害人家屬感到十分內疚。

針對此案，中國駐菲律賓使館2日指出，兩名遇害者一名為中國公民，另一名為美籍華人；同時，使館向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。

中國外交部發言人毛寧2日回應稱，案發之後，中國駐菲律賓使館同菲方保持著密切的聯繫，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員的家屬善後提供了協助，「我們將會同有關部門指導駐菲律賓使館繼續密切關注案件的進展，做好後續工作。」