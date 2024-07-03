畫面曝光！信徒狂追「聖者座車」爆踩踏　印度宗教集會25萬人狂擠

▲大量的信徒為了撿拾座車行經後激起的塵土，蜂擁擠向道路。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）一場宗教活動發生踩踏事件，造成至少121人死亡，還有許多信徒仍悲痛地在尋找失蹤的親屬。據了解，當時自封為「聖者」的講道者座車離開時，所有信徒一擁而上，只為了撿取座車行經後激起的塵土，才會導致踩踏事件發生。

根據NDTV報導，北方邦哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教宗教集會發生踩踏事件，截至印度晚間9時（約台灣時間晚上11時30分），已確認有121人死亡，包括婦女及兒童在內，另有逾百人受傷。

目擊者表示，講道的「聖者」庫瑪（Saurabh Kumar）座車離開時，大量的信徒為了撿拾座車行經後激起的塵土，蜂擁擠向道路，導致窄小的區域瞬間擠滿大量人群，「很多人互相推擠，還有一根電線斷了，有人受傷。」

北方邦首席秘書指出，主辦方申請時表示，預計會有8萬人參加集會，但實際人數達25萬人。此外，當時負責現場維持秩序的警力僅有40名，完全不足以應付如此大規模的集會。

倖存者蘇雷什（Suresh）表示，他和家人一起來參加集會，「我哥哥的妻子失蹤了，有好多人都失蹤了，我們用廣播協尋，還是沒有用。」還有一名15歲少女恰雅（Chaya）也在集會中和家人走散，她的母親說，「我一直在到處找她，我的女兒無法說話，她只能哭。」

恰雅母親痛苦地表示，「我們有6、7個人一起來，我的女兒失蹤了，沒有人告訴我們她在哪裡，他們說她在這裡或那裡，但我找不到她。警察說他們什麼都不知道。」

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