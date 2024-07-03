克里姆林宮證實：印度總理莫迪8日訪問俄羅斯

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出席2022年在上海合作組織 (SCO)會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯官方證實，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8日訪問莫斯科，目前正在協商最後細節，深化雙邊貿易和經濟合作將是此次訪問主軸，莫迪也將與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）就全球安全議題及戰略事務進行深入交談。

根據Indian Express報導，莫迪計劃於7月8日至9日訪問俄羅斯，隨後於7月9日至10日訪問奧地利；這將是莫迪自2022年2月烏俄戰爭爆發以來首次訪問俄羅斯，也是印度總理時隔41年再次訪問奧地利。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）2日表示，莫迪和普丁有著非常信任的關係，這次的訪問極為重要，兩人將討論全球和區域安全、貿易等議題，「各種各樣的合作領域我們都打算發展，並且雙方都有共同的政治意願來推動這些合作。」

自2021年12月以來，莫迪和普丁至少通過10次電話，保持穩定關係；另外，莫迪並未親自出席日前在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，而是由外交部西方事務副部長卡普（Pavan Kapoor）代表出席。