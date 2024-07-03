踩踏慘案「母、妻、女兒」全死了！　印度男崩潰尋屍：什麼都不剩

▲印度一場宗教集會發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教集會2日發生踩踏事件，導致至少116人罹難，另有逾百人受傷。一名男子在這場悲劇中失去了媽媽、妻子與16歲女兒，至今仍在苦苦尋找老母親的遺體。

ANI報導，維諾德（Vinod）起初不知道家人參加了這場印度教共修（Satsang），他抵達現場才發現，母親、老婆與女兒都不幸罹難，「我甚至找不到我媽媽的遺體。我什麼都不剩了，一切都沒了。」

卡姆拉（Kamla）已經追隨講道者庫瑪（Saurabh Kumar）20年，這天帶著16歲女兒參加共修，未料下午2時左右爆發意外。她回憶，母女倆原本只有輕傷，「她情況還好，但一抵達醫院就失去意識，稍後被醫師宣布死亡。」

帕爾（Kunwar Pal）表示，他年僅3歲半的姪子不幸去世，孩子的媽媽迄今下落不明。梅赫特布（Mehteb）多次阻止妻子參加共修，「但她不聽。她跟我們的女兒及2位女鄰居來集會」，結果大人們都失去性命，只有孩子活下來。

據悉，講道者庫瑪原為北方邦警察情報部人員，退休後自稱見過神祇，並且自封「聖者」，在印度北部吸引大批追隨者。意外發生至今，他依然行蹤不明。

初步調查顯示，2日下午共修結束時，大批信徒湧向舞台，試圖觸摸講道者，卻被志工們阻止，推擠之際引發踩踏。北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）誓言徹查全案，並且宣布對死者親屬發放20萬盧比（約新台幣7.8萬元）賠償金。此外，總理莫迪也表達哀悼，並且祝福傷者早日康復。