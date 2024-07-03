　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

踩踏慘案「母、妻、女兒」全死了！　印度男崩潰尋屍：什麼都不剩

▲▼印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教集會2日發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度一場宗教集會發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教集會2日發生踩踏事件，導致至少116人罹難，另有逾百人受傷。一名男子在這場悲劇中失去了媽媽、妻子與16歲女兒，至今仍在苦苦尋找老母親的遺體。

ANI報導，維諾德（Vinod）起初不知道家人參加了這場印度教共修（Satsang），他抵達現場才發現，母親、老婆與女兒都不幸罹難，「我甚至找不到我媽媽的遺體。我什麼都不剩了，一切都沒了。」

▲▼印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教集會2日發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

卡姆拉（Kamla）已經追隨講道者庫瑪（Saurabh Kumar）20年，這天帶著16歲女兒參加共修，未料下午2時左右爆發意外。她回憶，母女倆原本只有輕傷，「她情況還好，但一抵達醫院就失去意識，稍後被醫師宣布死亡。」

帕爾（Kunwar Pal）表示，他年僅3歲半的姪子不幸去世，孩子的媽媽迄今下落不明。梅赫特布（Mehteb）多次阻止妻子參加共修，「但她不聽。她跟我們的女兒及2位女鄰居來集會」，結果大人們都失去性命，只有孩子活下來。

▲▼印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教集會2日發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，講道者庫瑪原為北方邦警察情報部人員，退休後自稱見過神祇，並且自封「聖者」，在印度北部吸引大批追隨者。意外發生至今，他依然行蹤不明。

初步調查顯示，2日下午共修結束時，大批信徒湧向舞台，試圖觸摸講道者，卻被志工們阻止，推擠之際引發踩踏。北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）誓言徹查全案，並且宣布對死者親屬發放20萬盧比（約新台幣7.8萬元）賠償金。此外，總理莫迪也表達哀悼，並且祝福傷者早日康復。

ET快訊
快訊／日圓新鈔出來了！　最快提領日曝光
快訊／桃園倉儲大火！　距出口10m尋獲焦屍
痛批台獨帶來生命災難　宋濤：把台灣年輕人推向戰場、綁上戰車
快訊／「鏡電視調查小組」成立！吳宗憲任召集人　NCC須配合調
花蓮老闆「沒遇過這麼慘暑假」！　等1小時沒客人
拉麵店公審顧客挨告！　曬1照嗆：你們自己細品吧
名醫江坤俊婚外曖昧「醫院早傳開」！　同框熟女護理師照被挖
LIVE／澎湖漁船遭陸海警強行押回！　海巡署最新說明
3對7僵持1hr！澎湖漁船遭陸押走　海巡艇避免衝突升高停止緊
不甩陳雪生聯席調查鏡電視！鍾佳濱率隊離場　羅智強也走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日圓新鈔出來了！日銀交付新鈔給各金融機構　最快提領日曝光

踩踏慘案「母、妻、女兒」全死了！　印度男崩潰尋屍：什麼都不剩

拜登親口認了！辯論失常「差點在台上睡著」　歸咎出訪行程太累

貨車塞滿19屍！　墨西哥販毒集團「路邊火拚」居民嚇到搬家

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙　為侵台「預演」

日本小林製藥紅麴案　逾2000人求診「近500人住院」

俄國歐洲最親密盟友　匈牙利總理首訪烏克蘭

6年來首次！　美國政府包機「遣返中國非法移民」

巴西大沼澤6月燒毀面積創新高！　超過41.1萬公頃

克里姆林宮證實：印度總理莫迪8日訪問俄羅斯

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

日圓新鈔出來了！日銀交付新鈔給各金融機構　最快提領日曝光

踩踏慘案「母、妻、女兒」全死了！　印度男崩潰尋屍：什麼都不剩

拜登親口認了！辯論失常「差點在台上睡著」　歸咎出訪行程太累

貨車塞滿19屍！　墨西哥販毒集團「路邊火拚」居民嚇到搬家

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙　為侵台「預演」

日本小林製藥紅麴案　逾2000人求診「近500人住院」

俄國歐洲最親密盟友　匈牙利總理首訪烏克蘭

6年來首次！　美國政府包機「遣返中國非法移民」

巴西大沼澤6月燒毀面積創新高！　超過41.1萬公頃

克里姆林宮證實：印度總理莫迪8日訪問俄羅斯

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝「客觀事實」：政府只會出嘴譴責

澎湖漁船被中國帶走是因撈過界？　漁業署：屬兩岸共同作業海域

「娜娜要搬家了」嘉義30年通訊行熄燈　店長PO文讓鄉親安心

出國玩買眼藥水回台網拍遭罰　南投開罰7案21萬...這3種藥最多

華航擴大太平洋氣候觀測機研究　助國際航空業航路亂流偵測

快訊／新北中和民宅大火「濃煙狂竄」！婦人嗆傷急送醫　

桃園鐵皮倉儲大火！距出口10m尋獲焦屍「疑失蹤保全」　身分待確認

日圓新鈔出來了！日銀交付新鈔給各金融機構　最快提領日曝光

美短跑王者賽前秀全套「黑暗大法師」決鬥盤！奪金牌+奧運資格

澎湖漁船遭中國海警押走　農業部強烈譴責：儘速釋放人船

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

國際熱門新聞

札幌分屍案　過程法官都聽不下去

12歲神童錄取名校大學　家庭背景曝光

抗通膨有進展！　聯準會主席鮑爾曝「降息時間點」

首爾9死車禍！4銀行員「慶升遷」遭撞死

印度宗教集會爆「踩踏地獄」　增至116死

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

印度大規模踩踏事故　增至107死

習近平與普丁將在哈薩克展開會談

6年來首次　美國包機「遣返中國非法移民」

印尼出重手　將對中國商品徵收200％關稅

BBC主持人：我如果是拜登　會趕快謀殺川普

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

即／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

美學者：華府須提高台灣防衛韌性　籲兩岸建立溝通管道

更多熱門

相關新聞

印度宗教集會爆「踩踏地獄」　增至116死

印度宗教集會爆「踩踏地獄」　增至116死

印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯縣（Hathras）印度教宗教集會踩踏事件，死亡人數已增至116人，成為印度史上最嚴重的踩踏事件之一。

神棍「性侵女信徒上千次」噁吻4歲童

神棍「性侵女信徒上千次」噁吻4歲童

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

男找到失蹤妻遺體　火化後發現她還活著

男找到失蹤妻遺體　火化後發現她還活著

15歲男走出泳池　「突然倒地」死亡畫面曝

15歲男走出泳池　「突然倒地」死亡畫面曝

關鍵字：

踩踏印度教北方邦信徒共修Satsang

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面