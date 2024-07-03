印度10次大型踩踏慘案　打破椰子「階梯濕滑」竟奪逾300條命

▲印度北方邦（UP）哈特拉斯縣（Hathras）一場宗教集會發生踩踏事件，導致至少116人罹難。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度一場宗教集會2日發生踩踏事件，導致116人死亡，成為該國史上最嚴重的案例之一。印度媒體《Times Now》整理該國10起宗教相關的大型踩踏傷亡事故，肇因包括橋樑倒塌、傳言恐慌，甚至椰子水弄濕階梯而引發悲劇。

2023年3月31日

中央邦印多爾（Indore City）一座寺廟慶祝拉瑪節（Rama Navami），也就是毘濕奴第七個化身拉瑪（Rama）的生辰時，梯井頂端石板突然崩落而引發踩踏，導致至少36人死亡。

2022年1月1日

查謨和喀什米爾（Jammu and Kashmir）知名的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）在新年第一天湧入大批信徒，結果發生推擠踩踏事件，造成至少12人喪生、20人受傷。

2015年7月14日

安德拉邦哥達瓦里河（Godavari River）河畔一場浴河節（Pushkaram）活動發生踩踏，導致27人罹難、20人受傷。

2014年10月3日

比哈爾邦巴特納（Patna）一場十勝節慶典發生踩踏，導致32人喪生、26人受傷。

2013年10月13日

中央邦達蒂亞（Datia）一場九夜節慶典的踩踏事件造成115人死亡、逾百人受傷。據傳，信徒們穿越一座橋時發生崩塌，才會引起悲劇。

2011年1月14日

喀拉拉邦薩巴里瑪拉神廟（Sabarimala）附近，一輛吉普車突然暴衝，引起信徒踩踏，導致104人喪生、40多人受傷。

2010年3月4日

北方邦一座印度教寺廟發放免費食物與衣服時發生踩踏，導致63人死亡。

2008年9月30日

拉賈斯坦邦一座查蒙達德維神廟（Chamunda Devi Temple）有人謠傳「有炸彈」，信徒們驚慌踩踏，導致近250人喪命、60多人受傷。

2008年8月3日

喜馬偕爾邦奈納德維神廟（Naina Devi Temple）有人謠傳岩石崩落，在現場引發踩踏事件，至少162人死亡、47人受傷。

2005年1月25日

馬哈拉施特拉邦曼達哈戴維神廟（Mandhardevi Temple）舉行一年一度的朝聖活動，卻有逾340名信徒被活活踩死、高達數百人受傷。據傳，肇因是有人打破椰子，導致階梯變得非常濕滑，才會引發悲劇。