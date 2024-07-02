　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死傷多到用公車運！印度宗教集會「人踩人」踩踏地獄　增至107死

▲▼印度北方邦發生人群踩踏事故。（圖／翻攝自X）

▲印度北方邦發生人群踩踏事故。（圖／翻攝自X）

記者王致凱／綜合報導

印度北方邦哈特拉斯地區2日發生大規模人群踩踏事件，據悉當時現場正舉行宗教活動，消息指出死亡人數已經增加至107人，另外還有多人受傷，其中大多數為婦女及兒童。目前事發原因仍在調查中。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，當地警方表示，當時一名宗教傳教士正在哈特拉斯地區（Hathras）村莊向追隨者發表演說，而當時天氣十分潮濕且悶熱。警方初步判斷，可能會場內部民眾先出現身體不適，進而引發恐慌性踩踏事件。警方補充說，這場集會有事先向當局申請臨時許可。

一名被送往附近醫院救治的傷者形容事發經過說，「現場聚集一大群追隨者，根本沒辦法後退，結果許多人跌倒發生踩踏事故，當我想出去時，外面停著摩托車擋住出口，許多人暈倒，還有一些人當場死亡。」

目前還不清楚究竟有多少人在事故中死傷，《印度快報》（The Indian Express）引述警方消息稱至少有50人遇難，新德里電視台（NDTV）稱有87死，而《印度斯坦時報》則稱罹難者已經增加至107人。當地醫療部門官員表示，由於還有許多傷患尚未送達醫院，因此死傷人數還有可能繼續增加。

事件發生後，有民眾將現場影像上傳至社群媒體，從畫面中可見許多婦女倒臥在地似乎已經沒有生命跡象，其餘民眾則利用貨車甚至公車將傷者和罹難者送往醫院，場面慘不忍睹。

ET快訊
敲碗成功！麥當勞「1夯品」睽違6年要回歸了
電風扇「別直吹家裡1處」！　醫：都是動物殘肢、蟲屎
綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚」！　製作人被綁票帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲神童「錄取名校大學」立志2年畢業　家庭背景曝光

死傷多到用公車運！印度宗教集會「人踩人」踩踏地獄　增至107死

快訊／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

南韓民眾喊彈劾尹錫悅！國會請願「超過80萬人響應」　草擬5大罪狀

男女偷情「遭私刑暴打」！印度鄉民打到竹棍裂開　當局調查

遊客多千倍太擾民！　首爾景點「北村韓屋村」隔37年恢復觀光宵禁

持菜刀瘋狂砍殺！日本母子遭強盜侵入住宅砍死　法院判39歲兇嫌死刑

逾3千人當兵換假釋！烏克蘭「囚犯上前線」抗俄　真正動機曝

台積電進駐熊本　菊陽町公路沿線地價漲幅「全日本第2高」

坦克又來了！以色列砲轟加薩南部「至少8死」　數千人逃難

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

12歲神童「錄取名校大學」立志2年畢業　家庭背景曝光

死傷多到用公車運！印度宗教集會「人踩人」踩踏地獄　增至107死

快訊／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

南韓民眾喊彈劾尹錫悅！國會請願「超過80萬人響應」　草擬5大罪狀

男女偷情「遭私刑暴打」！印度鄉民打到竹棍裂開　當局調查

遊客多千倍太擾民！　首爾景點「北村韓屋村」隔37年恢復觀光宵禁

持菜刀瘋狂砍殺！日本母子遭強盜侵入住宅砍死　法院判39歲兇嫌死刑

逾3千人當兵換假釋！烏克蘭「囚犯上前線」抗俄　真正動機曝

台積電進駐熊本　菊陽町公路沿線地價漲幅「全日本第2高」

坦克又來了！以色列砲轟加薩南部「至少8死」　數千人逃難

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

敲碗成功！麥當勞夯品「搖搖薯條」睽違6年要回歸了

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船帶回中國

懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」

重量級卡司！羅志祥為中信兄弟「K歌主題週」演唱　4日開始售票

陳沂31萬臉書帳號復活！　「藍勾勾沒了」哀號：這次該怎辦？

富邦球迷不用擔心　羅戈：我會待到球季結束

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師趁休息「背後衝了」下場慘

「民進黨拉台灣民眾當台獨墊背」　國台辦：居心險惡、一追到底

周佳樂、葉子霆跑壘失誤少1分　鋒總：態度需要再加油

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

國際熱門新聞

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

首爾9死車禍！4銀行員「慶升遷」遭撞死

首爾9死車禍！汽車「失控暴衝」驚悚影像曝

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

二寶爸划船被撞墜湖　左腿捲進旋螺槳絞爛

首爾市中心「轎車逆向撞人群」　9人死亡

用未婚夫iPad追劇　驚見他「偷吃媽媽」真相崩潰

時速100公里衝撞行人！首爾警：他沒踩剎車

4年沒見家人　女學生剛登機「座位上倒地亡」

日2大航空「列9地雷行為」　嚴重恐拒絕登機

即／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

印度大規模踩踏事故　增至107死

更多熱門

相關新聞

即／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

即／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

印度北部北方邦2日舉行的宗教活動時發生踩踏事件，造成至少27人死亡，其中有3人還是幼童。

印度小鎮男女疑偷情遭私刑　當局調查

印度小鎮男女疑偷情遭私刑　當局調查

交往5年不娶她　女醫生斬下男友生殖器

交往5年不娶她　女醫生斬下男友生殖器

鴻海印度廠徵才歧視已婚女性　當局下令調查

鴻海印度廠徵才歧視已婚女性　當局下令調查

印度「1家7口抱一團」被急流沖走！

印度「1家7口抱一團」被急流沖走！

關鍵字：

踩踏事故印度

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

才要嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面