死傷多到用公車運！印度宗教集會「人踩人」踩踏地獄　增至107死

▲印度北方邦發生人群踩踏事故。（圖／翻攝自X）



記者王致凱／綜合報導

印度北方邦哈特拉斯地區2日發生大規模人群踩踏事件，據悉當時現場正舉行宗教活動，消息指出死亡人數已經增加至107人，另外還有多人受傷，其中大多數為婦女及兒童。目前事發原因仍在調查中。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，當地警方表示，當時一名宗教傳教士正在哈特拉斯地區（Hathras）村莊向追隨者發表演說，而當時天氣十分潮濕且悶熱。警方初步判斷，可能會場內部民眾先出現身體不適，進而引發恐慌性踩踏事件。警方補充說，這場集會有事先向當局申請臨時許可。

一名被送往附近醫院救治的傷者形容事發經過說，「現場聚集一大群追隨者，根本沒辦法後退，結果許多人跌倒發生踩踏事故，當我想出去時，外面停著摩托車擋住出口，許多人暈倒，還有一些人當場死亡。」

目前還不清楚究竟有多少人在事故中死傷，《印度快報》（The Indian Express）引述警方消息稱至少有50人遇難，新德里電視台（NDTV）稱有87死，而《印度斯坦時報》則稱罹難者已經增加至107人。當地醫療部門官員表示，由於還有許多傷患尚未送達醫院，因此死傷人數還有可能繼續增加。

事件發生後，有民眾將現場影像上傳至社群媒體，從畫面中可見許多婦女倒臥在地似乎已經沒有生命跡象，其餘民眾則利用貨車甚至公車將傷者和罹難者送往醫院，場面慘不忍睹。