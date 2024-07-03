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習近平與普丁今天將在哈薩克會談　兩個月內第2次見面

▲▼ 普丁訪中，習近平主動張開雙臂求抱。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁今年5月訪問北京，習近平主動熱烈擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

上海合作組織峰會將於4日在哈薩克舉行，根據俄羅斯塔斯社報導，中國國家主席習近平訪問哈薩克出席峰會期間，於3日先與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）展開會晤。這是繼兩人5月在北京會面後，相隔約1個半月第二次會面。

普丁的左右手烏沙科夫向塔斯社證實，普丁將會在上合組織峰會期間進行一系列雙邊峰會，除了習近平外，普丁還預定將在3日與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）舉行會談。烏沙科夫補充說，峰會期間普丁還會有幾次簡短的雙邊接觸，特別是與伊朗代理總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）的接觸。

另據新華社報導，習近平2日中午乘專機抵達哈薩克阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議。同行還有中央辦公廳主任蔡奇，中國外交部長王毅等人。

普丁先前曾在5月赴北京國是訪問，當時習近平罕見在晚宴後主動擁抱普丁，似乎是有意展現二人的友好交情。另外，普丁上月還訪問北韓，同樣與北韓最高領導人金正恩互動良多，兩人甚至還一同上路兜風。

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