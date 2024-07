快訊／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

記者鄒鎮宇/綜合報導

印度北部北方邦2日舉行的宗教活動時發生踩踏事件,造成至少27人死亡,其中有3人還是幼童。

據印度媒體《NDTV》(新德里電視台)報導,北方邦哈斯拉斯2日進行祈禱會時發生踩踏事故,導致27人死亡,目前當地官方已成立委員會調查此事件。

當地首席醫療官表示,「我們收到了27具屍體,其中25具是女性,兩具是男性。一些傷者也被送往醫院。我們聽說祈禱會期間發生了踩踏事件,但沒有更多細節。」

#BREAKING : Many people are feared dead & Several injured after stampede during the Bhole Baba's Satsang at Phulrai Village in Hathras District



CM Yodi Adityantha has taken cognizance of the incident instructs



District Administration to extend all assistance to the families… pic.twitter.com/RBK5JVXUpM