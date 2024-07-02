快訊／印度發生「踩踏事故」27人亡　3幼童慘死

記者鄒鎮宇／綜合報導

印度北部北方邦2日舉行的宗教活動時發生踩踏事件，造成至少27人死亡，其中有3人還是幼童。

據印度媒體《NDTV》（新德里電視台）報導，北方邦哈斯拉斯2日進行祈禱會時發生踩踏事故，導致27人死亡，目前當地官方已成立委員會調查此事件。

當地首席醫療官表示，「我們收到了27具屍體，其中25具是女性，兩具是男性。一些傷者也被送往醫院。我們聽說祈禱會期間發生了踩踏事件，但沒有更多細節。」