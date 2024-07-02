男女偷情「遭私刑暴打」！印度鄉民打到竹棍裂開　當局調查

▲ 印度男女偷情遭私刑毆打。（示意圖／CFP）

文／中央社記者林行健新德里2日專電

印度一座小鎮日前發生偷情男女遭私審及懲罰的事件，當地警方逮捕一名嫌犯，但隨後又有更多相關影片流出，引起人權委員會關注，派出小組前往調查。

6月30日，網路流出一段影片，顯示一名男子持竹棍抽打一對被指偷情的男女，力道大到竹棍裂開，有許多民眾圍觀。

警方調查發現，事件發生在印度西孟加拉邦（West Bengal）邱普帕拉鎮（Chopra），動手的男子塔吉姆爾（Tajimul）已被逮捕，據報是西孟加拉邦執政黨崔納木國大黨（Trinamool Congress）的黨工，與政界關係良好。

隨著事件發酵，網路上又出現數則疑似塔吉姆爾私審及打人的影片，對象仍是被指有不正當關係的男女。媒體報導，他除了嚴刑拷打受害人之外，還會對他們罰錢。

西孟加拉邦議員、崔納木國大黨籍的拉哈曼（Hamidur Rahaman）接受電視台訪問時說，黨部並不支持塔吉姆爾的作法，但被打的女子已婚並有小孩，她的行為也不妥，這在伊斯蘭國家將被視為傷風敗俗。

印度人民黨（BJP）在西孟加拉邦的政黨領袖因此指控西孟加拉邦當局坐視「伊斯蘭教法」式治理。

印度國家人權委員會（NHRC）發表一份聲明表示，將派出一支小組到邱普帕拉鎮調查私審事件，並稱西孟加拉邦「沒有從過去的類似事件中學到教訓」。

根據聲明，西孟加拉邦的庫奇比哈爾（Cooch Behar）之前就曾發生過女子被私審後剝光衣服抽打的事件。

私審風氣在鄉下地區是否依然普遍，引發印度民眾關注，許多網友紛紛要求政府嚴查並予制止。

2022年7月，在阿薩姆邦（Assam）的一座小村莊，一名男子在私審會上承認他殺害一名女子之後，被村民綁在樹上燒死；2020年10月，在另一座村莊，一名50歲婦女被指施法害人，遭村民私審後活活打死，一位出面制止的男子也被牽連，兩人被一同燒死。（編輯：周永捷）