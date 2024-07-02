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持菜刀瘋狂砍殺！日本母子遭強盜侵入住宅砍死　法院判39歲兇嫌死刑

記者羅翊宬／編譯

日本大分縣宇佐市2020年發生一起極為殘忍的兇殺案，兇嫌闖入住有一對母子的民宅，不僅搶奪房屋內的5萬4000日圓（約新台幣1萬902元），甚至持菜刀、錐子、剪刀等凶器隨機砍殺，造成該對母子失血過多慘死。如今，日本法院宣判39歲的男性兇嫌佐藤翔一死刑；對此，佐藤翔一喊冤，聲稱兇手另有其人。

根據日媒《每日新聞》、《富士新聞網》，現年39歲的男性兇嫌佐藤翔一涉嫌於2020年2月在九州大分縣宇佐市安心院町莊殺害農婦山名高子（當年79歲）、擔任郵差的長子博之（當年51歲），兩名被害人為一對母子，大分地方裁判所（地方法院）今（2）日針對該案做出裁決，判處佐藤翔一死刑。

該起兇殺案發生於2020年2月，山名高子、博之母子倆遭人闖入住宅殘忍殺害，兩人遺體的血跡噴濺至窗簾上，隔天鄰居們驚見窗簾上沾染的血跡，於是決定報警。

檢方在審判時詳細說明母子倆遺體的狀態，研判兇嫌使用菜刀、錐子、剪刀等，向母子倆砍殺達50多刀。山名高子的頸部慘遭刺傷、博之則為肩膀遭刺，兩人失血過多慘死，其中博之的遺體被人發現時，頭部後方還遭到木製筷子刺傷。

▲▼佐藤翔一涉嫌2020年2月殺害山名母子倆。（圖／翻攝自YouTube）

▲佐藤翔一涉嫌2020年2月殺害山名母子倆。（圖／翻攝自YouTube）

針對母子倆遺體實施解剖鑑定的法醫學者表示，因錐子所引起的傷口是母子倆死後才出現的。檢方形容，兇嫌佐藤翔一的犯行極其殘忍，「將母子倆隨機砍殺、隨機刺殺，直到兩人氣息斷絕，依舊不斷刺殺！」

此凶殺案的最大爭議為，到底佐藤翔一是不是犯人？

佐藤翔一否認犯案。他表示，案發當天他和臉上戴著白色職業摔角面具、聲稱自己是YouTuber的3名男子有約，雙方於案發當天晚間會面，其中一人坐上他所開的轎車前往案發現場附近，等他抵達後，發現車上只剩下一人，其他2名同乘男子回來後，則將沾染血跡的衣服、鞋子等放進後車廂，並要求他協助善後。

檢方駁回佐藤翔一的說法，認為佐藤所說的「三人組」根本就不存在、是佐藤為了要脫罪所編造的謊言，且佐藤翔一聲稱自己並不記得三人組的頻道名稱、影片上傳網址，且雙方並未交換聯絡方式，根本就不合理。

檢方也表示，佐藤翔一名下座車的後車廂內的確能夠發現血跡，且血跡經過DNA比對後與被害母子倆一致，現場也能夠發現與佐藤相符可能性極高的足跡，且佐藤事後還將犯案時所穿的夾克送到自助洗衣店清洗、丟棄至垃圾場，因此求處死刑。

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