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首爾9死車禍家屬哭倒靈堂！4銀行員「慶升遷」遭撞　公務員加班遇難

▲▼南韓首爾市中區地鐵市廳站12號出口人行道，1日晚間發生重大車禍，肇事黑色車輛停在路邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾市中區1日晚間發生重大車禍，肇事黑色車輛停在路邊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市中區地鐵市廳站12號出口人行道昨（1）日晚間發生一起駭人聽聞的大型車禍，68歲男性駕駛開著黑色轎車逆向失控暴衝、撞向斑馬線和人行道，造成9人死亡、4人輕重傷，死者為首爾市府公務員和銀行員。如今，死者身分曝光，皆為家庭經濟支柱，家屬在醫院靈堂泣不成聲。

根據《韓聯社》，這起重大的車禍導致9人死亡、4人輕重傷，其中有6人當場死亡，其餘3人則是失去呼吸心跳後到院死亡。警方和金融業界指出，無辜遭遇車禍的死者為首爾市府公務人員（2人）、某銀行的職員（4人），他們待在市府加班後在附近用完晚餐準備回家，至於銀行職員則是在慶祝升遷的聚餐後遇難。

42歲朴某、54歲李某、52歲李某、另一名52歲李某等四人皆為市廳站附近某銀行本行的職員，他們因為慶祝其中一名成員成功升遷而聚餐，然而在晚餐結束後、聚集在人行道上聊天時，卻突然遭遇橫禍。

接獲不幸的消息後，家屬和同事們立刻搭上計程車趕抵位於首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院的靈堂，他們望向眼前的死者遺照、用衣袖擦著眼淚，哭到泣不成聲。

▲▼首爾市中區1日晚間重大車禍，黑色轎車撞向斑馬線和人行道，鐵柵欄遭連根拔起。（圖／達志影像）

▲首爾市中區1日晚間重大車禍，黑色轎車撞向斑馬線和人行道，鐵柵欄遭連根拔起。（圖／達志影像）

31歲的尹姓死者生前在首爾市廳稅務科工作，在遭遇車禍的當天晚上，他才在市府加班，豈料在和其他同事聚餐後準備回家時，卻不幸遭遇憾事。

一名聲稱共事4年多的同事感嘆，「他是從外語高中畢業的人才，2020年以7級公務員之姿進入市府工作，他的品行真的非常好，不僅在一年內扛起就連高層都喊苦的工作，更是時常掛著微笑，從來不曾聽到他喊苦。他真的非常乖非常善良、而且很愛撒嬌......眼看不久後就可以升遷了。」

另一名死亡的市府公務員為52歲金某，其生前為首爾市廳廳舍營運組長，目前遺體安置在首爾市中區國立中央醫療院靈堂，現場氣氛悲痛且沉重。據悉，金某在附近用完晚餐後，本來打算回到市府加班、繼續做完手邊的工作，豈料卻遭遇憾事。

▲▼首爾68歲男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾68歲男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

金某的高中同學、52歲權某透露，「他對自己的工作非常自豪，就連周末也會默默前往市府工作，上周六他才在電話裡發誓，『已經做好為首爾市犧牲奉獻的覺悟』，我笑他傻，他則是微笑帶過。他平常非常喜愛登山，我才和他約好要一起爬山，如今卻永遠無法再一起爬山了。」

金某的兄長也表示，「其實管理市府廳舍的工作相當繁重，他總是工作到晚上8、9點，是勤奮上進的弟弟。」

車禍發生後，首爾市廳陷入一片沉重的哀慟氣氛，同事們對於突然和死者天人永隔感到無法置信，市廳內部職員專用網路論壇出現200多則為死者哀悼、祈福的留言。

其他死者的家屬們在接到警方連絡後，便立刻搭乘計程車趕抵位於首爾市永登浦區永登浦醫院地下1樓靈堂，他們穿著短袖、短褲，衣著十分凌亂。頭戴黑色棒球帽的男性今（2）日凌晨1時31分搭計程車趕抵靈堂，眼角流著淚水；20分鐘後，一名女性下車後跪倒在路邊痛哭，「爸爸......該怎麼辦？快點告訴我，（死的人）不是我爸！」

►首爾重大車禍9死！汽車「失控暴衝」撞倒路邊行人　監視器影像曝光

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