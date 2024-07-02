日本2大航空「列9地雷行為」　嚴重恐拒絕登機

▲全日空（ANA）日前公布了新的「客戶騷擾」政策。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本最大的日本航空（JAL）和全日空（ANA）日前公布了新的「客戶騷擾」政策，目的在於減少乘客對空服員的不恰當行為，官方列出9種不恰當行為，包含言語騷擾、性騷擾、過度或不合理要求等。在最嚴重的情況下，騷擾者可能被趕下飛機並交由警方處理。

▲日本航空詳細列出了9種可被視為騷擾的客戶行為。（圖／達志影像／美聯社）



日本航空和全日空航空於6月28日更新官方網站，詳細列出了9種可被視為騷擾的客戶行為，包含：

1、辱罵性語言、攻擊性語氣、侮辱、歧視、誹謗

2、威脅性言語或行為

3、過度或不合理的要求

4、攻擊（Assault）

5、擾亂商業運作的行為（長期拘留、過度重複請求或投訴）

6、未經允許進入工作場所

7、欺騙員工的行為

8、在社群媒體和網路上誹謗公司或其員工

9、性騷擾

另外，全日空的條款還包含偷窺、跟蹤和不雅行為。

全日空航客戶服務推廣、客戶體驗管理副總裁宮下良子（Yoshiko Miyashita）表示，這些政策的目的，是為了解決因缺乏明確標準而使員工難以應對客戶互動的問題，「這種情況給員工帶來了巨大的壓力，甚至導致一些人被迫休假。」

日本航空的政策則要求員工接受騷擾訓練，並將提供手冊，詳細說明如何快速、適當地應對「惡意」行為，並替員工的身心健康提供後續支持。

全日空和日本航空的政策都規定，對員工進行騷擾的旅客將受到警告，若警告後未改善，乘客可能會被拒絕登機或警察介入處理。