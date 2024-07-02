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首爾重大車禍9死！汽車「失控暴衝」撞倒路邊行人　監視器影像曝光

▲▼首爾68歲男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

▲黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市中心昨（1）日晚間發生一起驚悚的死亡車禍，一輛黑色轎車突然逆向失控暴衝、撞上地鐵市廳站12號出口附近的人行道，不僅將人行道上的鐵柵欄連根拔起、將停在路邊的機車撞飛，更將人行道和斑馬線的15名行人如保齡球般連連撞倒，造成9人死亡、4人輕重傷，監視器影像也隨之曝光。

根據韓媒《朝鮮日報》、《首爾經濟》，位於首爾特別市中區世宗大路附近、地鐵2號線市廳站12號出口，於1日晚間9時27分（台灣時間晚間8時27分）發生車禍，一名68歲男性載著妻子駕駛捷尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，卻疑似因汽車失控暴衝而釀起死亡車禍，先是依序撞向BMW、現代SONATA汽車，接著逆向撞上人行道。

韓媒《紐西斯通訊社》取得一段拍攝到事發現場的行車紀錄器影像，從畫面中可以看到一輛黑色的捷尼賽斯轎車在過十字路口時，先是失控撞上BMW等其他車輛，接著便一路往地鐵市廳站12號出口所在的人行道方向駛去。

一名40多歲的男性目擊車禍現場後驚呼，「黑色轎車如迴旋鏢般逆向衝出來，短時間內一次撞倒站在路上約15名行人！」

韓媒《JTBC News》也公開獨家取得的監視器影像，該監視器設置於地鐵市廳站十字路口某餐廳，可以拍攝到店門口前的人行道。

從畫面中可以看到，一群行人站在人行道上聊天，突然汽車車燈一閃而過，該輛黑色轎車宛如火箭般以極快的速度撞向人行道，不僅將停在路邊的摩托車撞飛，更將設置於人行道與馬路之間的鐵柵欄棒連根拔起，發出宛如爆炸聲的巨大聲響。

在車禍發生時的當下，餐廳內的民眾也因為聽到巨大聲響而處於驚嚇之中。一名目擊者表示，「一開始還以為是炸彈爆炸！結果一出店門口才發現，大約有10個人被撞倒在地上。」

該名肇事的68歲男性駕駛也因為肋骨骨折而送醫。駕駛的妻子聲稱，是因為車輛「失控暴衝」才會釀成意外，不過現場目擊者卻在社群平台X發文質疑，「（他）踩了剎車後將車子停了下來，你跟我說他是因為『汽車暴衝』才釀禍？」

▲▼首爾晚間發生重大車禍。（圖／路透）

▲▼首爾1日晚間發生重大車禍。（圖／路透）

▲▼首爾汽車衝撞人群。（圖／路透）

也有目擊者批評肇事駕駛夫妻倆的冷血行徑，「疑似是肇事者妻子的女性坐在副駕駛座，目測年齡大約60至70多歲，儘管車禍發生後受害者逐漸失去生命跡象，但女的卻只顧自己的衣服，還不願脫下自己的衣服幫其他人止血。」

首爾南大門警察署交通課長鄭龍宇（音譯）今（2）日上午在簡報會議表示，儘管肇事的68歲男性駕駛與其妻子聲稱是因「汽車暴衝」而釀禍，但目前警方仍依違反《交通事故處理特例法》第3條第1項過失致死傷之嫌疑立案調查，肇事車輛將交由國立科學搜查研究院鑑識。

鄭龍宇也補充，警方在車禍發生後立刻針對肇事駕駛進行酒測，發現男性並未飲酒。

據悉，肇事男性駕駛的職業為一名公車司機。他與妻子事後接受媒體採訪時表示，「雖然我們持續踩剎車，但車輛卻仍不聽使喚。」

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