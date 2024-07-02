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時速100公里高速衝撞！首爾車禍「肇事駕駛」身分曝　警：沒踩剎車

▲▼首爾68歲男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

▲車姓男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市中心昨（1）日晚間發生一起駭人聽聞的重大車禍，現年68歲的車姓男駕駛開著黑色捷尼賽斯（GENESIS）轎車，逆向失控高速衝撞斑馬線和人行道，行駛約200公尺後停在地鐵市廳站12號出口附近，導致9人死亡。如今，該名肇事的男性駕駛的身分曝光，為一名擁有40年資歷的公車司機。

警方調查指出，車男在衝撞車輛與行人時，並未踩剎車，以時速100公里高速撞擊。

根據《韓聯社》，首爾市中區地鐵市廳站12號出口附近於1日晚間9時27分發生重大車禍，導致9人死亡、4人輕重傷。首爾南大門警察署交通課長鄭龍宇（音譯）今（2）日上午在簡報會議中表示，即便肇事方聲稱是因「汽車暴衝」釀禍，但卻仍以「交通事故處理特例法」過失致死傷之嫌疑立案調查，同時曝光該名肇事者的身分。

▲▼南韓首爾市中區地鐵市廳站12號出口人行道，1日晚間發生重大車禍，肇事黑色車輛停在路邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方研判，車姓駕駛肇事時「沒有踩剎車」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，肇事的車姓男駕駛服務於京畿道安山市當地某運輸公司，平常負責駕駛供20人乘坐的市區公車。該運輸公司事後接受媒體採訪時，證實車姓男子確實為公司聘任的公車司機，在車某退休後以「囑託職」身分續聘，雙方約定「做一休一」，肇事當天剛好是車某的休假日。

車姓男子於1974年成功取得公車司機駕照，1985至1992年在首爾擔任公車司機，1993至2022年擔任拖車司機，在駕駛方面工作擁有將近40年的資歷。業者關係人士證實，「他進公司後沒有發生過任何車禍，就連其他司機也稱讚他，工作時不碰任何一滴酒，他曾在首爾擔任公車司機，因此對於首爾的路況相當熟悉。」

據悉，在車禍發生後，警方曾針對車某實施酒測和簡易毒品反應測試，測試結果皆呈陰性。車某在車禍後肋骨骨折，目前送往醫院治療。

▲▼首爾市中區1日晚間重大車禍，黑色轎車撞向斑馬線和人行道，鐵柵欄遭連根拔起。（圖／達志影像）

▲車姓男子以時速100公里「高速衝撞」，就連鐵護欄也被連根拔起。（圖／達志影像）

根據韓媒《中央日報》，警方關係人士2日指出，雖然目前仍處於調查階段，但經過調閱監視器、行車紀錄器影像，並整合現場目擊者的供詞後，研判車某在發生車禍的當下「並未踩剎車」，且車禍後該輛轎車的剎車功能可以正常啟動，目前將近一步釐清車禍當時有無亮起剎車燈。

警方表示，車某載著妻子、將捷尼賽斯G80駛出首爾威斯汀朝鮮酒店後，直到車禍發生地點為止，以時速100公里高速行駛撞擊。

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