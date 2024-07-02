婚禮變犯罪現場！2蒙面男突然闖入　近距離朝「新郎頭部」開槍

▲新郎在婚禮中槍。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一場溫馨婚禮竟然變成犯罪現場，一對新人在自家後院舉行婚禮，新人與賓客凌晨開心慶祝時，突然有2名蒙面搶匪闖入派對，除了揮舞著槍向所有賓客搶錢，還朝32歲新郎岡薩雷斯(Manuel Gonzalez)頭部開槍。

事件6月28日發生在聖路易斯市一處民宅，已經在一起長達10年，並育有2名孩子的情侶岡薩雷斯與杜爾塞(Dulce Gonzalez)終於結為夫妻，當晚在約50名親友的見證下，於自家後院舉行溫馨婚禮。

新娘的妹妹佩納(Yaribeth Peña)表示，婚禮原本非常順利，賓客與新人直到隔日凌晨仍在慶祝，突然有2名蒙面男子闖入，揮舞著槍要大家不要動，其中一名男子開始搜賓客的口袋，另外一男則站在新郎岡薩雷斯後面，朝頭部連開了幾槍。

佩納表示，2人開槍後立即逃離現場，來不及帶走搶劫財物，「他們什麼都沒拿走，卻奪走了一切」，目前岡薩雷斯因為危急情況仍在搶救中，姊姊則心煩意亂、非常心碎。

案件目前警方仍在調查中，尚未逮捕任何人到案。家屬懷疑2名蒙面男子有可能是青少年，除了在網站上舉辦募款活動，祈禱岡薩雷斯能夠早日康復，也希望社區民眾能夠幫忙提供線索。