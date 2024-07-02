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托嬰中心玩耍遭「割草機輾過」　美2歲男童被迫截肢

▲▼除草,割草機,示意圖。（圖／視覺中國）

▲美國華盛頓州一名2歲男童遭割草機捲入截肢。（圖／視覺中國）

記者張方瑀／綜合報導

美國華盛頓州一名2歲男童在托嬰中心發生意外，當時他正在草皮上玩耍，結果遭一台割草機輾過，導致男童腿部必須截肢。

根據《每日郵報》報導，華盛頓州昆西（Quincy）警察局格林（Ryan Green）表示，這起意外發生在當地羅德里格斯日托中心（Rodriguez Daycare），當時一名2歲男童正在這個家庭式托嬰中心的院子草皮上玩耍，結果竟遭割草機輾過。

▲▼美國華盛頓州一名2歲男童遭割草機輾過被迫截肢。（圖／GoFundMe）

▲美國華盛頓州一名2歲男童遭割草機輾過被迫截肢。（圖／GoFundMe

格林指出，「有一位男子正在這間日托中心割草時，一名幼兒突然靠近機器，割草機的刀片抓住了孩子的腳，把孩子吸到了割草機下面。」

這名男童首先被送往昆西谷醫療中心（Quincy Valley Medical Center），隨後被轉送至西雅圖的海景醫療中心（Harborview Medical Center），最後孩子仍不得不截肢以保住性命。

目前華盛頓州兒童、青少年和家庭部（Washington's Department of Children, Youth and Families）正在調查此事件，該日托中心的許可證已被暫時吊銷。

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