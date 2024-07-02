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社會 社會焦點 保障人權

參加慶生竟無端挨槍「眼球掉出來」！髮型師悲憤輕生求重判兇嫌

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲男子參加慶生會，竟遭人持槍朝顏面連開2槍。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

李姓髮型設計師2020年間參加高中同學的慶生會，結果在場的簡姓男子，竟持辣椒槍無端向李男的顏面開了兩槍，李男「眼球掉出來」，急救後裝上義眼。至於簡男則否認犯案，甚至還落跑遭通緝逮回。李男之後因悲憤過度而輕生，一審將簡男重判有期徒刑8年，案經上訴，高等法院二審仍維持8年刑度。可上訴。

判決指出，李男與生日的王姓男子為高中同學，彼此熟識。2020年1月間接到邀請，在凌晨時間前往王男公司參加慶生會；至於開槍的簡男也是王男的朋友，當天獲邀到場，與李男事先並不認識。一夥人歡唱、暢飲多時後，已經有不少人醉倒。

凌晨3點多，李男正坐著滑手機時，突然感覺有人拿槍指著自己。抬頭一看，就發出「碰」的一聲，李男立刻感覺滿臉都是血，子彈還炸裂出強力辣椒水柱。李男大叫「你在幹嘛」，簡男回說「你的酒潑到我了」，並叫李男馬上滾，隨即開出第二槍。李男感覺臉面劇痛，伸手一摸，發現右眼球竟然掉出來了！

▲▼眼球。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲被害人遭槍擊後，右眼球竟掉了出來。（圖／取自免費圖庫Pexels）

李男強忍劇痛，自己走到馬路上打119求救，送醫治療後，因右眼眼球萎縮，接受眼球摘除手術併眼窩重建併植入物放置手術。李男裝上義眼，也對簡男提出告訴。檢警偵辦時，簡男辯稱李男認錯人，但李男指證歷歷，說當時簡男開槍時，雙手都是刺青，槍口還冒著煙。檢方依照「重傷害罪」對簡男提起公訴。

不料簡男遭起訴後竟不知去向躲避出庭，遭逮捕後雖以3萬元交保，但卻又避不出庭，直到2022年因案遭逮捕後，才被押解出庭。不過受傷失明的李男，卻因此灰心喪志，連工作也無法繼續，最後在2022年11月間輕生。家屬代為出庭，表達李男的遺願，請求法院重判。一審法院最後認定簡男確實有罪，判刑8年。

案件上訴第二審，高等法院審理時簡男仍舊否認犯案，辯稱李男認錯人。而即便李男過世，高院仍憑著他先前在檢方的證詞，認定簡男有罪。考量一審判決認定事實、適用法律並無違誤，高院二審最後駁回上訴，維持簡男8年的刑度。

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