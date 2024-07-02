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川普享部分刑事豁免權　拜登警告「開危險先例」：美國沒有國王

▲▼ 美國2024年總統大選首場辯論。拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登警告，給予川普豁免權相當危險。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登今天警告，聯邦最高法院針對總統豁免權的歷史性裁定開「危險先例」，若川普11月勝選再度當上總統將會利用這一點。

綜合法新社和路透社報導，拜登在白宮演說表示，「實際上今日的裁定幾乎肯定意味著總統的行動沒有限制。這是一項全新的原則，也是一個危險的先例。」

他說，「我國建立在沒有美國國王的原則之上…沒有人可以凌駕於法律之上，連美國總統也不行。」

他還說，「美國人民必須決定是否要…再次將總統職務託付給川普，現在知道他將更肆無忌憚，隨心所欲。」

最高法院今天稍早裁定，川普不能因總統任內憲法權力範圍內的行為受到起訴，這項具里程碑意義的裁定首次承認任何形式的總統起訴豁免權。

最高法院以6比3的表決結果通過，駁回下級法院的裁定。下級法院原本裁定，川普涉及企圖推翻2020年敗選結果的案件不具聯邦刑事起訴豁免權。6名保守派大法官占多數，而3名自由派大法官持異議。

共和黨籍的川普將在11月5日大選挑戰民主黨籍的現任總統拜登，重演2020年大選對決戲碼。最高法院對豁免權案處理緩慢，並決定將有關川普豁免權範圍的關鍵問題發回承審法官來解決，這使得他不太可能在選前因特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的指控受審。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）在主要意見書中寫道，「我們的結論是，根據我們權力分立的憲法結構，總統權力性質要求前總統在任職期間享有一定程度的豁免權，免受因公務行為受到刑事起訴。」

羅伯茲寫說，就前總統的「核心憲法權力」範圍而言，他們具有「絕對」豁免權，前總統在「官方職責範圍內的行為至少具有推定豁免權」，這意味著檢方在克服這項推定上面臨很高的法律門檻。

不過羅伯茲還說，「至於總統的非公務行為…不具豁免權。」

川普在社群媒體發文讚揚這項裁定結果，寫道「我們憲法和民主獲得巨大勝利。以身為美國人為榮！」（譯者：盧映孜／核稿：劉文瑜）

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