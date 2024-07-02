2女童餐廳點蔓越莓果汁喝到「化學驅蟲劑」　胃部灼燒緊急送醫

▲女童在餐廳喝到毒果汁。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一對夫妻帶2名11歲與12歲女兒到當地餐廳用餐，2名女兒點了蔓越莓果汁來喝，喝下後立刻察覺不對、吐了出來，事後感覺胃在灼燒，沒想到女兒們喝到的竟然是含有化學成分的驅蟲劑。

居住在西澳大利亞州珀斯市的男子馬庫斯(Marcus Lemin)與妻子蜜雪兒(Michele Lemin)，周五晚上帶2名女兒漢娜(Hannah)、奧莉維亞 (Olivia)到當地一間義大利餐廳吃飯，沒想到女兒們喝到毒飲料。

蜜雪兒憤怒表示，「我的女兒們才剛把飲料喝下去，就吐了出來，立刻說『飲料有毒』，我接過飲料喝了一口，也吐了出來」。

馬庫斯表示，他聞到飲料的氣味察覺不對，便跑去找餐廳人員要求看飲料的原裝瓶，餐廳原本拒絕，不過後來仍從冰箱中拿出一個瓶子，他一看竟然是含有化學成分的驅蟲劑。

這家人後來立即前往醫院，2名女童接受了長達6小時檢查。奧莉維亞表示，「我當時真的很害怕，怕我會死，感覺好像有人在你胃裡點火，腿和手臂也很像被針刺」。

目前母女3人已經出院，回到家中休養。馬庫斯表示，他已經向當地議會與衛生部門提出投訴。涉案的義大利餐廳表示，案件已經在調查中，不願意對外進一步回應事件。