　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2女童餐廳點蔓越莓果汁喝到「化學驅蟲劑」　胃部灼燒緊急送醫

▲▼果汁。（圖／CFP）

▲女童在餐廳喝到毒果汁。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一對夫妻帶2名11歲與12歲女兒到當地餐廳用餐，2名女兒點了蔓越莓果汁來喝，喝下後立刻察覺不對、吐了出來，事後感覺胃在灼燒，沒想到女兒們喝到的竟然是含有化學成分的驅蟲劑。

居住在西澳大利亞州珀斯市的男子馬庫斯(Marcus Lemin)與妻子蜜雪兒(Michele Lemin)，周五晚上帶2名女兒漢娜(Hannah)、奧莉維亞 (Olivia)到當地一間義大利餐廳吃飯，沒想到女兒們喝到毒飲料。

蜜雪兒憤怒表示，「我的女兒們才剛把飲料喝下去，就吐了出來，立刻說『飲料有毒』，我接過飲料喝了一口，也吐了出來」。

馬庫斯表示，他聞到飲料的氣味察覺不對，便跑去找餐廳人員要求看飲料的原裝瓶，餐廳原本拒絕，不過後來仍從冰箱中拿出一個瓶子，他一看竟然是含有化學成分的驅蟲劑。

這家人後來立即前往醫院，2名女童接受了長達6小時檢查。奧莉維亞表示，「我當時真的很害怕，怕我會死，感覺好像有人在你胃裡點火，腿和手臂也很像被針刺」。

目前母女3人已經出院，回到家中休養。馬庫斯表示，他已經向當地議會與衛生部門提出投訴。涉案的義大利餐廳表示，案件已經在調查中，不願意對外進一步回應事件。

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9歲男童腿傷送醫「莫名被醫生動包皮手術」　家長氣炸報案

二寶爸划船被撞意外墜湖　「左腿捲進旋螺槳」絞成碎片

慶祝自己化療成功　75歲婦生日買「刮刮樂試手氣」中1.6億元

靠Google maps導航上路　「車子被河流沖走」2男神奇卡大樹獲救

獨居女病重無法下床　貼心狗狗化身「最棒小護士」幫忙拿水

孩童睡覺聽到嗡嗡聲　天花板發現巨型蜂巢「18萬隻蜜蜂密集竄動」

凌晨3時被寵物犬叫醒　女驚見路上一排「水豚大軍」深夜神秘遊行

慈濟「見舞金」分發能登災民　暖心送達獲得日人感謝信

川普享部分刑事豁免權　拜登警告「開危險先例」：美國沒有國王

電梯故障！　25歲女踩空「摔落4層樓電梯井」慘死

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

慈濟「見舞金」分發能登災民　暖心送達獲得日人感謝信

川普享部分刑事豁免權　拜登警告「開危險先例」：美國沒有國王

電梯故障！　25歲女踩空「摔落4層樓電梯井」慘死

2女童餐廳點蔓越莓果汁喝到「化學驅蟲劑」　胃部灼燒緊急送醫

街頭連開多槍！美辛辛那提大學外「半夜爆槍擊」　釀3死2傷

首爾重大車禍9死！汽車「失控暴衝」撞倒路邊行人　監視器影像曝光

納坦雅胡：消滅哈瑪斯行動「接近尾聲」　拉法攻勢有重大進展

以色列「放狗」攻擊！　希法醫院院長控：每天受酷刑

特斯拉跳漲逾6％！　「3大動力」推升股價

警告北韓！南韓「時隔6年」恢復邊境砲擊訓練　動員K-9自走砲

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

小S演動力火車MV「激情床戲」引熱議　男主角超狂身份曝光！

「飛越魔獸的男人」旅日歸來　台鋼獵鷹宣布劉駿霆歸隊

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

二寶爸划船被撞墜湖　左腿捲進旋螺槳絞爛

首爾市中心「轎車逆向撞人群」　9人死亡

用未婚夫iPad追劇　驚見他「偷吃媽媽」真相崩潰

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

首爾9死車禍！汽車「失控暴衝」驚悚影像曝

日籍髮型師「撿屍偷拍」女大生　鞭刑20下

路透：輝達將面臨法國「反壟斷控訴」

輝達傳陷反壟斷調查「先蹲後跳」　美股下半年首日收紅

美最高院：川普享部分刑事豁免權

激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅

西日本暴雨　九州土石流風險升高

更多熱門

相關新聞

手拿小吃卻沒錢搭公車！司機：根本預謀犯案

手拿小吃卻沒錢搭公車！司機：根本預謀犯案

「這根本就是預謀犯案啊，公車不是慈善機構欸！」近日有公車司機發文透露，他前陣子載到一個手拿雞蛋糕的國中生，但對方卻說自己身上沒錢了，讓他覺得不解，為何有錢買雞蛋糕卻沒錢搭車？「這是道德觀感問題，不是錢的問題，難道你會去人家店裡吃飯，吃飽了要買單時跟老闆說我沒錢付嗎？」

2024甲文青必喝推薦！

2024甲文青必喝推薦！

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

女大膽挑戰「超高速滑水道」　差點被灌腸

女大膽挑戰「超高速滑水道」　差點被灌腸

吃蘑菇軟糖出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

吃蘑菇軟糖出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

關鍵字：

飲料毒果汁澳洲Marcus LeminMichele Lemin珀斯紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面