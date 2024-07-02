曾說若涉案就離婚！徐巧芯尪被爆幫詐團付律師費　綠委：很難撇清

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯夫婦捲入詐騙洗錢案，再度爆出劉彥澧早就知情的「證據」，被告助理吳沂珊與被告林于倫妻子的對話截圖，顯示劉彥澧出面協助處理被告的律師費，並獲律師說明案情，打臉徐巧芯夫婦聲稱事先不知情的說法。對此，綠委許智傑今（2日）受訪時回應，徐巧芯曾說若老公有涉案會跟他離婚，若徐巧芯丈夫知情屬實，甚至有替詐團支付律師費，可能就很難撇清相關責任。

爆料指稱，劉彥澧的姊姊劉向婕身陷詐團洗錢事件，事後以協助共犯林于倫支付律師費的條件要求林扛罪，而劉彥澧則協助姊姊支付律師費，由此顯示他早在去年底就知道高雄檢方偵辦該起詐欺洗錢案，還替共犯支付律師費，日前事件爆發時竟還對外否認知情。

對於相關爆料，徐巧芯並未正面回應，她今日受訪時僅表示，相關報導對此案相關議題早已毫無公信力可言，對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上，「本案待檢方查明真相，必定還我倆公道，我非常有信心。」

對於周刊報導，劉彥澧替詐團付律師費，並非完全不知情？許智傑受訪時則認為，徐巧芯曾說若老公有涉案會跟他離婚，若徐巧芯丈夫知情屬實，甚至有替詐團支付律師費，可能就很難撇清相關責任。希望檢調盡快釐清，給國人一個真相。

