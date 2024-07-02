尪遭爆捲姐洗錢案、代付律師費？　徐巧芯：檢方會還我倆公道

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯夫婦捲入詐騙洗錢案，再度爆出劉彥澧早就知情的「證據」，被告助理吳沂珊與被告林于倫妻子的對話截圖，顯示劉彥澧出面協助處理被告的律師費，並獲律師說明案情，打臉徐巧芯夫婦聲稱事先不知情的說法。徐巧芯今（2日）對此回應，相關報導對此案相關議題早已毫無公信力可言，對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上，「本案待檢方查明真相，必定還我倆公道，我非常有信心。」

爆料指稱，劉彥澧的姊姊劉向婕身陷詐團洗錢事件，事後以協助共犯林于倫支付律師費的條件要求林扛罪，而劉彥澧則協助姊姊支付律師費，由此顯示他早在去年底就知道高雄檢方偵辦該起詐欺洗錢案，還替共犯支付律師費，日前事件爆發時竟還對外否認知情。

「關於週刊提及的舊案，本人與先生劉彥澧並不知情，更並未被諮詢、索要或支付任何與劉向婕相關的律師費用」，徐巧芯狠批，鏡週刊近日僅憑詐騙嫌疑犯的說法就多次大肆報導，不斷支持詐騙嫌疑犯言行，甚是可笑。

徐巧芯說，這些詐騙嫌疑犯說謊就跟呼吸一樣相當自然，在沒有任何實際證據的情況單憑愛說謊的嫌犯就指控並報導，先前就連不曾下水的潛艦聲紋，都可以按詐騙嫌疑犯的說法，聲稱她擁有這項根本不存在的國家機密，且刻意不向國防部查證，甚至對她進行釣魚式問法，後來該報導直接遭到國防部打臉。

徐巧芯轟，顯然鏡週刊對本案不僅不站在打擊詐騙的角度，甚至不斷公開支持力挺並宣揚詐騙嫌疑犯言行。相關報導對此案相關議題早已毫無公信力可言，她自己早先也已對其提告自清。因此對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上，「就當作是這些詐欺嫌疑犯透過特定媒，對社會進行的空氣污染。本案待檢方查明真相，必定還我倆公道，我非常有信心。」

