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獨／黃揚明爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭挨告　今傳徐巧芯作證

記者黃哲民／台北報導

媒體人黃揚明今年（2024年）爆料民進黨「開出八位數利益」，企圖在立法院長選舉中，遊說4位國民黨立委跑票，民進黨批黃造謠、提告求償100萬元並刊登澄清啟事，台北地院今（1日）審理，黃的消息來源、立委徐巧芯出庭證稱，曾跟黃討論這項傳聞、沒特定是「民進黨有人」所為，法院諭知擇期再開庭，民進黨委任律師聲請傳喚徐所稱消息來源、國民黨立委柯志恩作證。

▲▼國民黨立委徐巧芯1日到北院證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委徐巧芯1日到北院證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（圖／記者黃哲民攝）

徐巧芯開完庭戴口罩不受訪，表示身為證人、不想影響法官審理，對於今天作證內容有無澄清黃揚明爆料真實性，她簡短回應「我想是有的」。

民進黨委任律師黃帝穎受訪說，徐巧芯今天作證表示消息來源為柯志恩，「她既然咬出柯志恩，後續當然聲請傳喚柯志恩到庭」，但徐得知立法院長選舉可能出現投票行賄之虞，卻沒向檢調告發，「這非常奇怪」，徐還當成傳聞、道聽途說，到處做不實的散布

黃帝穎指出，徐巧芯今天作證說當初跟黃揚明討論，沒特定是民進黨哪個人所為，而是泛稱可能是民進黨或綠營人士，換句話說，黃揚明所稱「民進黨有人」的講法，跟徐的說法不符，顯然是黃爆料時自行特定，所以徐今天證詞對黃沒有幫助。

▲▼民進黨委任律師黃帝穎認為徐巧芯證詞，顯示媒體人黃揚明自行特定「民進黨有人」開出八位數利益，企圖引誘國民黨立委投票倒戈。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨委任律師黃帝穎認為徐巧芯證詞，顯示媒體人黃揚明自行特定「民進黨有人」開出八位數利益，企圖引誘國民黨立委投票倒戈。（圖／記者黃哲民攝）

黃揚明今仍沒出庭，僅委任律師代打，被黃聲請作證的徐巧芯準時到庭，她還原黃爆料始末，指稱今年2月1日就職立委隨即舉行院長選舉前，網媒出現1篇報導說國民黨擔心有4位黨籍委「不穩，可能會跑票」、理由為綠營人士介入。

徐巧芯說，當天和幾位同黨立委在立院議場內討論這篇報導，確認同黨立委全數到齊、投票結果沒人跑票，就有人覺得媒體亂寫，但當下1位「與國民黨高層較熟、擔任智庫執行長」的同黨立委說此事沒那麼簡單、真的有同黨立委不穩情形，且「對方出價到2000萬元」。

後經黃帝穎追問，徐巧芯證實這位「智庫執行長」就是國民黨立委柯志恩。徐說柯志恩有黨職、智庫與國民黨主席關係密切，且柯說得很明確、鉅細靡遺，「八位數」說法更超出媒體報導範圍，連國民黨出動多位不具黨職公職大老去固票都說出來，她聽了非常震驚。

徐巧芯表示，常上政論節目與黃揚明同台，黃是記者，她是公共人物，平常也會見面，立院院長選舉前，她沒跟黃碰面或討論此事，而是事後在2個不同政論節目一起錄影，她將議場內的討論轉述給黃，沒加油添醋。

黃帝穎追問徐巧芯，有無跟黃揚明說「民進黨有人」開出八位數利益引誘國民黨立委投票倒戈，若有這樣說，「就會有另外的訴訟」，意指會對徐提告。

徐巧芯解釋當時特別跟黃揚明說，提到「民進黨」就包括綠營支持者、代理人或傳話者，不限於民進黨黨職公職人員，這種表意內容是默契，「不論在議場、或是上節目都如此」。

黃帝穎與民進黨委任的另位律師陳敬人不死心，反覆要求徐巧芯確認是跟黃揚明說「綠營人士」或「民進黨有人」，更問徐是否知道哪4位國民黨立委被接觸，還要求徐說明「妳有沒有被接觸」、「有無向檢調告發『八位數利益』一事」等。

黃揚明的律師楊永芳數度喊「異議」反制黃帝穎提問，認為與案情無關、沒建立前提事實，還重複發問。

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲媒體人黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

徐巧芯清楚唸出卷證中的頁碼與內容，強調當初她沒肯定地說「民進黨有人」，是因民進黨發言人吳錚已否認此事，但她舉例台灣民眾黨主席柯文哲被綠營接觸，出面者也非民進黨官方人物，有可能是自發行為，可是當初在立院議場討論時，確實提到2000萬元拔樁傳聞。

徐巧芯說媒體報導被接觸的是「南部立委」，她是北部立委，不解律師「怎會問我這問題」，黃帝穎立刻問這位「南部立委」是不是謝姓立委，徐巧芯及時被黃揚明的律師用異議擋住、沒回答，但徐說跑票傳聞沒成真，所以沒去告發。

黃帝穎索性跟徐巧芯快問快答當初在立院議場討論時，「傅崐萁有沒有在場、謝姓立委有沒有在場，有沒有韓國瑜」，徐直接噴出3個「無」。

法官再度跟徐巧芯確認跟黃揚明說開立八位數利益的人，是「民進黨內有人」還是「綠營相關人士」，徐仍稱當時說的是「民進黨或綠營或綠營支持者，都有可能是本案開立八位數利益的人」。法官諭知擇期再開庭。

新科立委今年2月1日就職並推選正副院長，由國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭，事後爆發民進黨、民眾黨隔空交火誰主動致電「喬立法院長選舉」，黃揚明同月3日在電視台政論節目爆料，指民進黨透過不同管道接觸國民黨特定立委，「開出八位數利益」勸說跑票，但沒成功。

民進黨反擊黃揚明涉嫌造謠，若拿不出證據，就不該含沙射影、傷害民進黨名譽，民進黨隨即對黃提告求償100萬元並須在報紙刊登澄清啟事，聲稱若勝訴將捐做公益。

黃揚明回嗆「深感榮幸」成為民進黨主席賴清德當選總統後，第1位被民進黨提告的媒體人，黃強調有採訪查證，說的比問到的內容還多，會持續監督執政者，「寧鳴而死、不默而生」。

本案前次開庭，黃揚明透過律師表示消息來源為徐巧芯、聲請傳喚作證。民進黨委任律師黃帝穎說，徐巧芯頂多為道聽途說的轉述者，縱然出庭作證再說一遍，「也只是增加民進黨另行提告的因素」。

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