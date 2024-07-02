她分析拆樑行動「壯年是關鍵」　預告7月下旬有「最大炸彈」

▲前柯幕僚吳靜怡Grace分析拆樑關鍵在「壯年」。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，預計將於本週送件。名嘴吳靜怡2日認為，目前拆樑行動積極參與者為青年，若接下來國民黨採取熱戰，壯年極可能成為扳倒的力量，且最大炸彈會在7月下旬，說現在反感度來到高點？還早呢。

吳靜怡於臉書發文指出，美麗島民調的雙北好感度，國民黨皆輸民眾黨，代表經濟藍已經開始搖擺，一下選中間不表態，一下跑去民眾黨，讓藍白之間呈現一些擺盪又競合關係，整個民調來看，鐵藍和深綠支持度落差了百分之十這麼多。

吳靜怡提到，黃國昌從6月初民眾黨民調崩跌後安靜很多，柯文哲有技巧的調整了民眾黨步伐，而「徐巧芯」從戰鬥角色玩到鬥雞，在謝國樑連署書門檻遇到困難時，居然燃起了熱戰，一下多了五千份，總數更突破四萬。

吳靜怡表示，黃珊珊在基隆開立服務處，還直指外傳她可能參選基隆市長是造謠，但實際正在造謠的人恐怕是柯文哲，柯文哲在基隆有二成五的影響力，居然跟朱立倫都用「抄一抄」的字眼來形容連署活動，讓基隆年輕人更加不爽，現在喊出目標要五萬份。

至於「會不會逐步成為激化壯年人反謝國樑的氣勢？」吳靜怡分析，壯年人是關鍵。依據韓國瑜當選市長與罷韓的落點分析，影響力最深的就是30歲到49歲年齡層，目前拆樑行動積極參與者為青年，若接下來國民黨採取熱戰，那麼壯年極可能成為扳倒的力量。

吳靜怡說，藍白大選舉憑著六成民意要幹掉賴清德，結果選後，藍白在野黨居然都有五成以上的反感度。不願意檢討還持續作怪，怪不得連基層雙北都不穩。

她接著預告，最大炸彈，「7月下旬藍白貪污官司的接力賽」，現在是反感度的高點？不，還早呢！

▼山海公民拆樑行動宣布罷免謝國樑連署第二階段達標。罷免案領銜人戴璟安。（圖／記者屠惠剛攝）

▼ 朱立倫赴基隆挺謝國樑，推「固樑行動」反制。（圖／國民黨文傳會提供）