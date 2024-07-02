手刀搶！台中「勇闖產業故事館」免費親子共學7月6場被秒殺…8月再推10場

▲台中市家庭教育中心推出免費親子共學7月6場次被秒殺，家長反應熱烈，8月再推10場次。（圖／台中市教育局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市家庭教育中心今年暑假推出產業故事館親子共學活動，與台中市產業故事館發展協會合作，邀請世界展望會、木匠兄妹木工房、第四市場及自行車文化探索館等14個單位參與，為家長和孩子們提供親職教育活動。活動規劃七月份6場次一開放報名就立即秒殺，台中市家庭教育中心也表示，八月份還有10場次，提醒家長關注臉書粉絲團及Line官方帳號，留意報名資訊。

台中市教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕非常重視家庭教育，台中市人口目前已突破285萬人，今年暑假將家庭教育資源結合產業故事館、公益團體，帶領家長與孩子一同前往中、山、海、屯各個行政區，在具有產業文化、地方特色和教育價值的產業故事館一同學習成長。

▲民眾如想進一步了解課程或活動，可於臉書搜尋「台中市家庭教育中心」或加入官方LINE好友。（圖／台中市教育局提供）



台中市產業故事館發展協會周信宏理事長表示，這次系列活動特別安排1場次與世界展望會合作，邀請其服務家庭共同參與，另有15場次可供台中市親子報名參加；於暑假提供孩子們體驗各式產業發展歷程與文化的活動，同時讓家長參與親職教育講座，不僅豐富小朋友暑假生活，也促進了家庭教育和公益事業的發展。