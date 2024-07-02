最高法院裁決「享刑事豁免」　川普高喊：民主重大勝利

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院1日做出歷史性裁決，總統的公務行為享絕對豁免權，非公務行為則沒有．因此前總統川普可享刑事豁免權。川普（Donald Trump）對此表示，這項裁決是民主的重大勝利。

綜合外媒報導，美國聯邦最高法院1日以6比3的票數通過裁決後，在其社交媒體平台Truth Social表示，「這是我們憲法和民主的巨大勝利，為自己身為美國人感到自豪！」

BIG WIN FOR OUR CONSTITUTION AND DEMOCRACY. PROUD TO BE AN AMERICAN!



Donald Trump Truth Social 10:41 AM EST 07/01/24 pic.twitter.com/WzuatoTze1 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 1, 2024

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）2023年8月以4項罪名起訴川普，指控他2020年競選連任失敗後密謀推翻選舉結果，散播選舉舞弊的謊言，導致國會山莊2021年1月6日發生暴動，阻礙國會確認拜登（Joe Biden）贏得選舉的程序。

最高法院裁決書指出，總統的公務行為享絕對豁免權，非公務行為則沒有，總統並非凌駕於法律之上。這項裁決是美國歷史上首例判決，至於川普被起訴的行為中，哪些屬於公務行為，將由下級法院釐清。

這一裁決也將適用於其他針對川普其他件刑事起訴，包括在他佛州家中發現的高度機密文件案件，以及他試圖推翻喬治亞州2020年大選結果的相關案件。

同意者為6名保守派大法官，其中包括3位川普任內任命的大法官，反對者為3名自由派大法官。自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）表示，「總統現在成為了凌駕於法律之上的國王。」

華裔背景的眾議員趙美心（Judy Chu）則指出，若總統以任何正式身份表示他們想做一些不當或犯罪的事，他可能會免於這些行為所帶來的後果，「這是川普的勝利，但對美國的民主來說是一個真正的打擊，這一決定的影響造成相當大的影響。」