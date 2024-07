最高法院裁決「享刑事豁免」　川普高喊：民主重大勝利

▲美國前總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國最高法院1日做出歷史性裁決,總統的公務行為享絕對豁免權,非公務行為則沒有.因此前總統川普可享刑事豁免權。川普(Donald Trump)對此表示,這項裁決是民主的重大勝利。

綜合外媒報導,美國聯邦最高法院1日以6比3的票數通過裁決後,在其社交媒體平台Truth Social表示,「這是我們憲法和民主的巨大勝利,為自己身為美國人感到自豪!」

BIG WIN FOR OUR CONSTITUTION AND DEMOCRACY. PROUD TO BE AN AMERICAN!



Donald Trump Truth Social 10:41 AM EST 07/01/24 pic.twitter.com/WzuatoTze1