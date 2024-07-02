精準預測9屆大選！美專家預言「拜登會贏」　喊話民主黨別換將

▲ 辯論會上的表現使外界質疑拜登能力，民調數字淒慘。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在首場電視辯論會上表現欠佳，選民要求換將聲浪漸長，但在過去10屆大選中曾精準預測結果9次的歷史學家出面，呼籲民主黨「不要被誤導」，更譴責媒體沒有資格斷言拜登認知能力下降。

美利堅大學（American University）歷史系教授李奇曼（Allan Lichtman）在CNN News Central節目上指出，「他們被嚴重誤導」，「請記住，所有專家都見證希拉蕊在2016年贏得3場辯論」，以為川普完蛋了，最終卻是川普贏得大選。

自1984年以來的10屆美國大選中，李奇曼依據自己設計的「13項關鍵因素」模型，精準預言其中9屆當選人，唯一一次失準是在2000年，當時他預測時任副總統高爾（Al Gore）當選，最後則是小布希（George W. Bush）勝出。

「13個關鍵因素」模型主要是依據歷史因素預測選舉結果，而非仰賴民調、策略或競選活動。模型包含13個是非題，若答案有6題以上對執政黨不利，執政黨候選人將會落敗；若少於6個就會由執政黨候選人勝出。

對於今年大選，李奇曼曾於4月底表示，儘管民調顯示拜登在全國範圍陷入困境，但仍有很大的機會連任，「拜登要在11月輸給川普，必須要發生很多差錯。」

他1日向CNN說明，民主黨一旦換將，至少會有2項不利因素，且自20世紀以來，主要政黨候選人從未在提名人選不確定或有爭議的狀況下成功連任。

至於外界揣測拜登精神健康狀況，李奇曼也表示不以為然，「針對拜登的能力，我不是神經學家，他們也不是，沒資格對此發表評論」，「我只能說，用拜登3又3/4年的總統任期來評斷，要比用90分鐘（辯論會）來評斷他好得多」。

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