水門案記者爆料　白宮內部驚揭拜登近半年「明顯認知衰退」

▲ 拜登辯論會隔天在北卡造勢，看起來活力充沛，和前一天判若兩人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登健康狀況在6月27日的電視辯論會後引發質疑，甚至掀起換將聲浪。揭發「水門案」的知名記者伯恩斯坦（Carl Bernstein）更爆料，拜登身邊的顧問和工作人員近1年半以來，曾多次注意到他認知能力下降、身體虛弱的跡象。

現年80歲的伯恩斯坦50年前揭發導致前總統尼克森辭職下台的水門案，1日接受CNN訪問時透露，多個消息來源告訴他，近18個月來拜登多次出現辯論會上的表情，至少有15至20次，「尤其是過去6個月內，出現明顯認知能力下降及身體虛弱的情況」。

伯恩斯坦提到，拜登據稱經常在說話時「突然失神」，無法把話說完。他的消息人士堅定認為，辯論會上拜登的狀況「並非一次性」，許多人甚至找上前白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain），表達對拜登健康狀況的憂慮，但克萊恩拒絕討論此事。

不過消息人士也稱，拜登在外交政策等關鍵問題上依然能夠堅持自身立場。伯恩斯坦表示，「這是無庸置疑的。2年來我一直聽說拜登在他的國安會議上，在烏克蘭問題、加薩局勢上表現得多麼犀利……他對事實瞭若指掌」，只是狀況似乎時好時壞。

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