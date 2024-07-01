　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

▲▼foodpanda公開台式美食排行。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda最新7月限定優惠碼懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

本月的外送小確幸一次收！外送平台「foodpanda」7月限定「超殺優惠碼」來了，不僅有CoCo、珍煮丹指定飲品買1送1，包括漢堡王、達美樂、必勝客也祭出指定品項爽吃買1送1，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●夏季必備手搖速食優惠
1. 即日起至7月31日美食外送指定餐廳可享「指定品項打75折起」優惠，下單滿279元輸入優惠碼「省省吧販冰冰」再打79折，最高現折80元，每人限用1次。

2. 7月2日起至7月15日免優惠碼可享「CoCo奶茶三兄弟／檸檬冬瓜露買1送1」，限大杯，部分分店不適用。

3. 即日起至7月31日免優惠碼可享「珍煮丹手熬黑糖檸檬買1送1」，限大杯，部分分店不適用。

4. 即日起至7月9日免優惠碼可享「漢堡王花培雞堡餐買1送1」，部分分店不適用。

5. 7月4日起至7月17日免優惠碼可享「漢堡王雙層火烤牛肉堡餐買1送1」，部分分店不適用。

6. 7月18日起至7月31日免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡餐買1送1」，部分分店不適用。

7. 即日起至7月31日免優惠碼可享「達美樂個人獨享餐買1送1（個人獨享餐包含披薩全口味任選2個、百事可樂zero罐裝2罐）」，部分分店不適用。

8. 7月15日起至8月15日凡輸入優惠碼「酷夏攻略」，即可享「鮮茶道指定店家下單滿250元打85折」優惠，最高現折50元，每人限用1次。

9. 7月15日起至8月15日免優惠碼可享「鮮茶道紅心芭樂梅／墾丁Q果冰茶／皇家水果茶／荔枝QQ金萱／芒果Q烏龍打75折」優惠，部分分店不適用。

10. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省喝五桐號」，即可享「五桐號指定店家下單滿319元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次。

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲必勝客指定大比薩下殺299元吃 。

●大牌精選優惠
1. 7月2日起至7月31日凡pandapro會員輸入優惠碼「省省吃漢堡王」，即可享「漢堡王下單滿349元打85折」優惠，最高現折100元，每人限用1次、限使用線上付款，每日數量有限、部分分店不適用。

2. 7月2日起至7月31日免優惠碼可享「漢堡王華堡清爽餐打69折」，部分分店不適用。

3. 即日起至7月31日每周五至周二免優惠碼可享「必勝客下單滿250元送副食1份」，部分分店不適用。

4. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客指定大比薩優惠價299元」，部分分店不適用。

5. 即日起至7月31日免優惠碼可享「Pasta Hut指定紙包飯麵送副食1份」、「pandapro會員送單片起司卡滋餅」，提醒須消費滿額才可享優惠，部分分店不適用。

6. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折30元，」、「 pandapro會員下單250元現折50元」，部分分店不適用。

7. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客披薩專賣店小披薩買1送1（限同口味）」，部分分店不適用。

8. 7月3日起至7月16日凡輸入優惠碼「省省啃德基」，即可享「肯德基下單滿339元現折50元」優惠，限於肯德基指定門市（一般店、炸雞店、漢堡店）才可享有優惠，部分分店不適用。

9. 7月3日起至7月16日凡輸入優惠碼「省省啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，限於肯德基指定門市（蛋撻店）才可享有優惠，部分分店不適用。

10. 7月2日起至7月15日凡輸入凡輸入優惠碼「去拉亞找龍珠」，即可享「拉亞漢堡指定店家下單滿319元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次，部分分店不適用。

●pandapro專屬優惠
1. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧叫外送」，即可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

2. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧熊送」，即可享「pandago運費打68折」優惠，最高現折50元，每人限用3次。

3. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧來自取」，即可享「外帶自取指定店家下單滿額打9折」優惠，最高現折50元，每人限用3次。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王消費滿額可現享7折折扣。

●超級會員日優惠
1. 7月3日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY27」，pandapro會員可享「海底撈下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 7月3日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY27」，pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 7月10日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY28」，pandapro會員可享「漢堡王下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 7月17日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY29」，pandapro會員可享「KitchenNow下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 7月17日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY29」，pandapro會員可享「85度C下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 7月24日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY30」，pandapro會員可享「六扇門下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

7. 7月24日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY30」，pandapro會員可享「Mister Donut下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

8. 7月31日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY31」，pandapro會員可享「必勝客下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元、限指定門市，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●美食外送優惠
1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧爽吃飯」，即可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，每日限上午6時至晚上10時59分使用，限指定用戶。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月在地名店」，即可享「美食外送下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨也有一系列優惠碼。

●生鮮雜貨優惠
1. 7月6日限時1天凡輸入優惠碼「省省吧菜菜」，即可享「生鮮雜貨精選傳統市場、楓康超市下單滿799元打75折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 7月8日起至7月14日凡輸入優惠碼「省省吧暑暑」，即可享「生鮮雜貨夏季避暑好物精選店家（燦坤／順發3C／美妝保養類別）下單滿849元打79折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 7月8日起至7月14日凡輸入優惠碼「省省吧涼涼」，即可享「生鮮雜貨夏季消暑飲品精選店家（傳統市場／棉花田／楓康超市／OK超商）下單滿399元打8折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠
1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧喝飲料」，即可享「外帶自取指定飲品店家下單滿179元最高現折50元」優惠，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧改外帶」，即可享「外帶自取指定店家下單滿199元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda中國信託聯名卡。（圖／foodpanda提供）

▲使用foodpanda中國信託聯名卡可享胖達幣回饋。

●聯名卡專屬優惠 
1. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「美食外送下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「生鮮雜貨外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠  
1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb407」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc407」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce407」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠  
1. 即日起至7月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「幫我送」，即可享「運費85折」優惠，最高現折30元，每人限用5次，數量有限、兌完為止。

【你可能也想看】

►麥當勞「得來速熟客券」限時35天回歸！加碼推「球后餐」挺小戴
►夾了4層火烤牛肉排！漢堡王「美式花生重磅4層牛堡」只賣5天
►原味蛋撻變冰淇淋！肯德基「3大夏季新品」快看　還有辣煙燻脆雞

ET快訊
「我對賴清德非常失望」　游盈隆預言：迎來前所未見政治惡鬥
快訊／七星潭溺水！　男子命危送醫
謝欣穎、林柏宏激情床戲　女上男下動太快喊卡
快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令再開庭　夏克立抱娃娃現身
快訊／台南民宅火警！1女電梯內死亡　3傷送醫
連鎖早餐店醬油撈出小強！　店家急停業
歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網驚：太噁了無法接受
無人拉麵廚餘減少逾1／3！闆娘曝奥客行徑...刺青男來吵也沒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

漢堡王「7月激省優惠券」快收！8夯品買1送1、漢堡+飲料只要69元

全台第2家「本村炸雞」今天開了！限時3天送雞腿　每日限量50人

送整套「家家酒玩具」！麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」10點開搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快買

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

漢堡王「7月激省優惠券」快收！8夯品買1送1、漢堡+飲料只要69元

全台第2家「本村炸雞」今天開了！限時3天送雞腿　每日限量50人

送整套「家家酒玩具」！麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」10點開搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快買

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

金門自由行最強攻略！按「鄉鎮分類」推薦30＋行程　三角堡喝咖啡

東元獲5.5萬套印度電動車大單　明年首季交付

身分證中「1、3」有優惠！住信義區旅宿第2晚+13元　2新房型一次看

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

梁文傑：兩岸實質是兩國　「華獨」和「台獨」對陸都一樣

上游供應鏈回補庫存加上需求增溫　全球伺服器Q3出貨增幅估達5%

台南地政服務再進化　登記案件線上繳費全面通

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

消費熱門新聞

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

泰籍女子大鬧小CK　101:一切正常

全台第2家「本村炸雞」今天開了！

全家茶葉蛋今特價「+7元」多1顆

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

8月小麥麥體驗營送整套家家酒玩具

漢堡王「7月激省優惠券」開吃！

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

必勝客6口味大比薩限時2天下殺半價

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

全家x金家ㄟ「5款聯名美食」快看！

大潤發吃冰送寶可夢！6款可動公仔超萌

更多熱門

相關新聞

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

貓貓蟲咖波來了！人氣手搖飲品牌「清心福全」驚喜找來超可愛的「貓貓蟲咖波」合作推出一系列聯名，不僅打造9款造型手搖杯身，上頭可是看得到貓貓蟲咖波的各種萌樣，療癒到不行，加碼還有限定飲料提袋、刺繡別針等周邊，鐵粉肯定要搶收集。

清境農場綿羊氣球童玩節7/27登場

清境農場綿羊氣球童玩節7/27登場

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

7月限定吃4款爆餡泡芙！

7月限定吃4款爆餡泡芙！

關鍵字：

美食情報美食雲外送平台foodpanda優惠碼優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面