必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

▲foodpanda最新7月限定優惠碼懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

本月的外送小確幸一次收！外送平台「foodpanda」7月限定「超殺優惠碼」來了，不僅有CoCo、珍煮丹指定飲品買1送1，包括漢堡王、達美樂、必勝客也祭出指定品項爽吃買1送1，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●夏季必備手搖速食優惠

1. 即日起至7月31日美食外送指定餐廳可享「指定品項打75折起」優惠，下單滿279元輸入優惠碼「省省吧販冰冰」再打79折，最高現折80元，每人限用1次。

2. 7月2日起至7月15日免優惠碼可享「CoCo奶茶三兄弟／檸檬冬瓜露買1送1」，限大杯，部分分店不適用。

3. 即日起至7月31日免優惠碼可享「珍煮丹手熬黑糖檸檬買1送1」，限大杯，部分分店不適用。

4. 即日起至7月9日免優惠碼可享「漢堡王花培雞堡餐買1送1」，部分分店不適用。

5. 7月4日起至7月17日免優惠碼可享「漢堡王雙層火烤牛肉堡餐買1送1」，部分分店不適用。

6. 7月18日起至7月31日免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡餐買1送1」，部分分店不適用。

7. 即日起至7月31日免優惠碼可享「達美樂個人獨享餐買1送1（個人獨享餐包含披薩全口味任選2個、百事可樂zero罐裝2罐）」，部分分店不適用。

8. 7月15日起至8月15日凡輸入優惠碼「酷夏攻略」，即可享「鮮茶道指定店家下單滿250元打85折」優惠，最高現折50元，每人限用1次。

9. 7月15日起至8月15日免優惠碼可享「鮮茶道紅心芭樂梅／墾丁Q果冰茶／皇家水果茶／荔枝QQ金萱／芒果Q烏龍打75折」優惠，部分分店不適用。

10. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省喝五桐號」，即可享「五桐號指定店家下單滿319元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次。

▲必勝客指定大比薩下殺299元吃 。

●大牌精選優惠

1. 7月2日起至7月31日凡pandapro會員輸入優惠碼「省省吃漢堡王」，即可享「漢堡王下單滿349元打85折」優惠，最高現折100元，每人限用1次、限使用線上付款，每日數量有限、部分分店不適用。

2. 7月2日起至7月31日免優惠碼可享「漢堡王華堡清爽餐打69折」，部分分店不適用。

3. 即日起至7月31日每周五至周二免優惠碼可享「必勝客下單滿250元送副食1份」，部分分店不適用。

4. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客指定大比薩優惠價299元」，部分分店不適用。

5. 即日起至7月31日免優惠碼可享「Pasta Hut指定紙包飯麵送副食1份」、「pandapro會員送單片起司卡滋餅」，提醒須消費滿額才可享優惠，部分分店不適用。

6. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折30元，」、「 pandapro會員下單250元現折50元」，部分分店不適用。

7. 即日起至7月31日免優惠碼可享「必勝客披薩專賣店小披薩買1送1（限同口味）」，部分分店不適用。

8. 7月3日起至7月16日凡輸入優惠碼「省省啃德基」，即可享「肯德基下單滿339元現折50元」優惠，限於肯德基指定門市（一般店、炸雞店、漢堡店）才可享有優惠，部分分店不適用。

9. 7月3日起至7月16日凡輸入優惠碼「省省啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，限於肯德基指定門市（蛋撻店）才可享有優惠，部分分店不適用。

10. 7月2日起至7月15日凡輸入凡輸入優惠碼「去拉亞找龍珠」，即可享「拉亞漢堡指定店家下單滿319元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次，部分分店不適用。

●pandapro專屬優惠

1. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧叫外送」，即可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

2. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧熊送」，即可享「pandago運費打68折」優惠，最高現折50元，每人限用3次。

3. 即日起至7月31日凡pandapro指定用戶輸入優惠碼「省省吧來自取」，即可享「外帶自取指定店家下單滿額打9折」優惠，最高現折50元，每人限用3次。

▲漢堡王消費滿額可現享7折折扣。

●超級會員日優惠

1. 7月3日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY27」，pandapro會員可享「海底撈下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 7月3日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY27」，pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 7月10日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY28」，pandapro會員可享「漢堡王下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 7月17日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY29」，pandapro會員可享「KitchenNow下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 7月17日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY29」，pandapro會員可享「85度C下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 7月24日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY30」，pandapro會員可享「六扇門下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

7. 7月24日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY30」，pandapro會員可享「Mister Donut下單滿279元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

8. 7月31日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY31」，pandapro會員可享「必勝客下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元、限指定門市，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●美食外送優惠

1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧爽吃飯」，即可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，每日限上午6時至晚上10時59分使用，限指定用戶。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月在地名店」，即可享「美食外送下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲生鮮雜貨也有一系列優惠碼。

●生鮮雜貨優惠

1. 7月6日限時1天凡輸入優惠碼「省省吧菜菜」，即可享「生鮮雜貨精選傳統市場、楓康超市下單滿799元打75折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 7月8日起至7月14日凡輸入優惠碼「省省吧暑暑」，即可享「生鮮雜貨夏季避暑好物精選店家（燦坤／順發3C／美妝保養類別）下單滿849元打79折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 7月8日起至7月14日凡輸入優惠碼「省省吧涼涼」，即可享「生鮮雜貨夏季消暑飲品精選店家（傳統市場／棉花田／楓康超市／OK超商）下單滿399元打8折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠

1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧喝飲料」，即可享「外帶自取指定飲品店家下單滿179元最高現折50元」優惠，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「省省吧改外帶」，即可享「外帶自取指定店家下單滿199元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲使用foodpanda中國信託聯名卡可享胖達幣回饋。

●聯名卡專屬優惠

1. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「美食外送下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「生鮮雜貨外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至7月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省吧刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb407」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc407」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce407」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 即日起至7月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「幫我送」，即可享「運費85折」優惠，最高現折30元，每人限用5次，數量有限、兌完為止。