清境農場綿羊氣球童玩節7／27登場　4米高大綿羊充氣迎客

▲清境農場暑假將推綿羊氣球童玩節，並提供多項暑假優惠活動。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假到來，清境農場表示，該場提供便利的交通、實惠的食宿、有趣的活動以及豐富的體驗課程，可讓遊客「4個願望一次滿足」。

農場指出，該場地處台14甲8K處，從台中高鐵可搭乘台灣好行直達車，自行開車也很方便，而海拔約1750至1850公尺，與平地氣溫相差10度以上，擁有天然的「合歡牌冷氣」可供上山避暑，加上藍天白雲與滿山遍野的綿羊為伴、夜裡蟲鳴鳥叫繁星點點，更是療癒身心。

農場也為孩子們安排富含教育意義的各項活動，如牧羊人體驗（一日與半日），教導小朋友們綿羊相關知識，以及趕羊、餵羊體驗；今年還特別舉辦「咩仔探險隊－暑期夏令營」：3天2夜活動包括霧社水庫萬大電廠生態教育、夜間觀星、手做甜點與DIY、綿羊秀馬術秀欣賞以及牧羊人體驗活動，8月底還有名額。

而暑期最大型活動則是「綿羊氣球童玩節」：農場下重本製作4米高的綿羊大氣球，並在官方臉書舉辦命名活動，預訂在7月27日舉辦綿羊氣球「上班」儀式，現場除可看大綿羊充氣，還搭配親子朋友都喜歡的泡泡與魔術表演，可望成為打卡熱點。

清境地區規模最大的國民賓館更提供7至8月暑假期間不分平假日，榮民住宿一律5折，一般民眾第一晚7折、續住6折的優惠，10人以上同行揪團來場更有6折優惠，而中西餐廳的主廚手路菜：如茴香羊肉爐、傣味椒麻雞、肋眼牛排、嫩煎羊排等，都是饕客的最愛，且現在還有空房，客上清境農場官網（https://www.cingjing.gov.tw/）或加入官方line帳號洽訂，暑期活動時間表等相關細節也可上官網查詢。