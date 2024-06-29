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花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

▲▼今年花蓮購物節已於6月1日熱鬧開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼今年花蓮購物節已於6月1日熱鬧開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假即將來臨，花蓮購物節特別規劃於7月份推出「購物送好禮，海咖加碼抽」聯名行銷活動，迎接盛夏，民眾於特約商店名稱有「海」的店家消費登錄，除了原有購物節的抽獎機會外，還有額外的機會抽到加碼獎項coleman NEXT療癒椅2張，共計6組加碼，活動聯名店家可至官網查詢https://hlgo.tw/news

購物節特約店家名稱與「海」有關計46間，包含太平洋釣具工作室、多羅滿賞鯨、鯨世界賞鯨、漁家莊小吃店、角龍魚行、丸友漁行、伊娜飛魚餐廳、浪潛水企業有限公司、洄遊吧食魚體驗館及七星柴魚博物館等等，邀請民眾一同玩海，如SUP、划獨木舟、賞鯨豚等，欣賞壯麗的太平洋海岸線，同時享受清涼的海風與蔚藍的海水。

▲▼今年花蓮購物節已於6月1日熱鬧開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，花蓮的海域周邊也是放鬆身心的絕佳場所，無論是居住於海邊旅宿，享受清晨及黃昏時分的涼爽清風，或是參加「洄游吧」的「洄游潮體驗」活動，來場兼具教育及娛樂的海岸小旅行，於花蓮海岸線享受夏日愜意時光具有多元選擇。

▲▼今年花蓮購物節已於6月1日熱鬧開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在特約商店名稱有「海」的店家消費登錄，除了原的抽獎機會外，還有機會抽到加碼獎項。

花蓮購物節自7月1日起至7月7日止也結合百大伴手禮推出聯名優惠活動，凡於特約商店內購買百大伴手禮，除了原有購物節的抽獎機會外，還可享有額外優惠折扣。參與店家有洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興、印象花蓮、洄瀾醬人、食嚐商號、洄瀾無毒、新味醬油及小羊社會創新工作室，優惠詳情可於官網查詢，或電洽專案辦公室0930-309672。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府因應震後的觀光振興，持續推動優化觀光活動，花蓮依然安好，誠摯歡迎全國鄉親安排暑期來趟花蓮小旅行，除了為期5天的夏戀嘉年華演唱會，更可暢遊花東海岸線上各式各樣之景點，體驗獨特的文化與自然之美，並在購物節中享受購物的樂趣與驚喜。

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