7月新制一次看　「花蓮農粉幣」每張250元、自住房屋稅率降為1%

▲總統賴清德分享7月1日上路的各項新制。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

全台各級學校陸續放暑假，總統賴清德今（1日）上午透過社群平台分享7月1日上路的各項新制，包括：花東團體旅遊補助、自由行住宿及交通優惠；提供進入花蓮遊客面額250元農粉幣；全國單一自住房屋稅率調降為1%；延長關鍵原物料稅負減徵措施等。

賴清德今天上午透過社群平台向全國民眾表示，7月到了，提醒大家天氣炎熱，外出時要注意防曬、多補充水分，他也要跟大家報告，今天有許多減輕民眾生活負擔和便民的措施，還有大家很關心的觀光振興，已經正式上路。

賴清德細數，在挺觀光面向，7月1日將有花東團體旅遊補助、自由行住宿及交通優惠，以及「獎勵農業旅遊自由行方案」，提供進入花蓮遊客面額250元農粉幣兩新制上路。

賴清德說明，對於減負擔面向，7月房屋稅差別稅率2.0上路，全國單一自住房屋稅率調降為1%，另外，延長關鍵原物料稅負減徵措施；在顧兒童面向，政府針對未滿7歲兒童，新增6次完整兒童發展篩檢服務，以及公立幼兒園提供暑假加托服務，家長每月定額繳交新台幣2000元。

賴清德補充，政府啟動「道安總動員」平台，希望擴大全民參與，讓政府與民間一同推動路口的改善，積極提升行人的用路安全；另外，食安管理也有多項新措施，確保大家食用衛生的安全。他說，政策的落實與擴大，都是政府要照顧每一位國人的努力，希望為民眾帶來更便利、安全的生活。