夏天「4大舉動」對皮膚超NG！　美醫警告：玩水要注意

▲皮膚科醫師警告夏天易犯的4大NG行為。（圖／翻攝TikTok@dermguru）



記者吳美依／綜合報導

美國皮膚科醫師琳賽（Dr. Lindsey Zubritsky）警告，她在夏天時4件事情「絕對不會做」，以免傷害皮膚，包括赤腳在泳池邊行走、頭髮沒吹乾就睡覺、亂刮腳毛、在陽光下處理柑橘類。

赤腳在泳池邊行走



琳賽表示，不少人夏天時「赤腳」在泳池邊走來走去，因此感染足癬，也就是俗稱的香港腳，「泳池、公共淋浴間、三溫暖等潮濕環境，絕對是病菌生長的溫床，而且超級容易感染」，如果在這些地方移動，建議最好穿上夾腳拖。

頭髮濕濕上床睡覺

琳賽表示，如果頭髮沒吹乾就上床睡覺，將形成「一個濕潤環境，可能成為細菌和真菌等病菌的孳生溫床，導致像是頭癬或脂漏性皮膚炎等疾病，這些都是頭皮上的真菌或酵母菌引起的。」

刮腳毛要注意

許多人想在炎炎夏日穿上清涼的短褲或短裙，但刮除腳毛時，必須注意有沒有長疣（warts），「疣是會傳染的，這意味著如果你刮掉它們、劃傷了皮膚，可能把疣病毒傳播到整個腿部。」尤其如果長了扁平疣（flat warts），更容易中鏢。

與一般疣相比，扁平疣更小更光滑，幾乎看不到，呈現皮膚色、粉色或黃褐色，在兒童與青少年身上最常見。

在陽光下處理柑橘類

外國民眾享受日光時，可能在庭院或沙灘上野餐，甚至來一杯雞尾酒。但琳賽建議，別在陽光下處理柑橘，「柑橘類水果與紫外線交互作用時，可能引發一種名為『植物性感光性皮膚炎』的光毒性反應……嚴重水泡反應會在果汁接觸之處留下不規則圖案」，即使水泡消除，仍可能留下色素沉澱。

根據CBS報導，植物性感光性皮膚炎俗稱「瑪格莉特灼傷」（margarita burn），是因為皮膚接觸植物化合物「呋喃香豆素（furanocoumarins）」，導致更容易受到陽光UVA影響，接觸部位會出現泛紅搔癢的水泡與疹子，柑橘類水果及芹菜都可能引發相關反應。