國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

▲前立委陳柏惟指出，朱立倫曾對於2021年，台中第二選區罷免結果，高喊「台灣民主勝利」，如今，卻想調高罷免門檻。（圖／翻攝自Facebook／陳柏惟）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院內政委員會下週將審議《選罷法》修法事宜，然而，國民黨主席朱立倫昨（28日）被問到此事時表態，若罷免票數低於當選票數，合不合理？對此，被罷免的前立委陳柏惟表示，自己在2020年當選票數是112839票，但2021年罷免他的票數則是77899，「朱立倫出來辯論，我手綁起來讓你」。

針對下禮拜立法院內政委員會將審議《選罷法》調高罷免門檻的修法，朱立倫昨日受訪時表示，現況《選罷法》的設計，「如果一個人當選的票數是10萬票，結果6萬票就可以把這個人罷免掉，合不合理？」。

眼見朱立論的說詞，陳柏惟指出，2020年，在台中市第二選區，他以112839票當選立委，但在2021年時，僅以77899票就被罷免。

陳柏惟說明，當時朱立倫看待中二選區的罷免結果，還高喊「台灣民主的勝利」。為此，他想問，朱立倫合不合理？顏寬恒合不合理？江啟臣合不合理？

最後，陳柏惟還狠酸，中國國民黨就是個真正輸不起的政黨，「朱立倫出來辯論，我手綁起來讓你」。