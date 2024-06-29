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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

技職人才流失！10年內占比少5.41%　國民黨要賴清德想對策

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲技職生逐年退減。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴總統日前在與畢業生對話時表示，自己在國中時期也曾想讀技職學校，隨著社會進步及人工智慧時代來臨，技職教育更顯重要。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，近十年來我國大專校院技職體系學生占比逐年減少，10年來降幅達5.41%，呼籲賴清德應儘速針對我國技職人才培育失衡危機及技職教育發展困境，提出有效對策。

根據教育部統計，近十年我國大專校院技職體系學生的人數與占比，整體呈現下跌的趨勢。103學年度，我國大專校院技職體系學生人數共有659,001人，佔整體大專校院學生人數的49.18％，到了112學年度，僅剩479,198人，占比亦降至43.77%，比103學年度減少了5.41％。

陳學聖表示，我國大專校院技職體系學生「人數」逐年減少，可能與少子女化趨勢相關；然而，大專校院技職體系學生人數「占比」的減少，則反應出我國技職人才培育長期被忽視的困境。尤其，近年來高教面臨辦學與退場危機者，又以私立技專校院較多，恐使我國技職人才培育的問題雪上加霜。

此外，陳學聖說，由教育部於110年修正公布的《技術及職業教育政策綱領》可見，技職教育被定位為，「負有配合國家整體發展、促進產業升級、提振產業競爭力，及培育社會、產業發展所需專業技術人力之責任」。

陳學聖質疑，政府既已瞭解技職教育對國家社會扮演舉足輕重的角色，但在民進黨執政八年以來，對於我國技職教育長期所面臨的問題，如技職生源流失；技職人才培育未能有效對應當前及前瞻未來產業需求；部分課程設計未能接軌產業及國際化所需職能等，卻未提出有效對策，導致我國持續處於學用落差、缺工、缺人才等困境。

對於賴清德曾在選前提出，「擴大投資技職教育，培育多元產業技術人才」的政見，表示將擴大投資業師、教學設備，依產業人才需求進行課程規劃，並開設學士後產業技術專業人才培訓專班等。陳學聖呼籲，賴清德應儘速兌現其對技職教育變革的承諾，解決我國技職人才培育失衡及技職教育發展困境，讓我國技職教育再現榮光。
 

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