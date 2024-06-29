綠白都反對！藍營提修法拉高罷免門檻　綠黨團：會全力阻擋

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近來喊話，當前的罷免規定不良，國民黨團下週也將把《選舉罷免法》修正案排進內政委員會。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）回應，對於國民黨背離民意、自肥修法，民進黨不會支持更會全力阻擋。

內政委員會下週排定審查「選罷法」，將罷免通過門檻除維持現行「有效同意票數大於不同意票數，且同意票大於原選區選舉人總數四分之一」以上外，新增須超過被罷免人當選時之得票數規定。預計週三召開公聽會，週四進行逐條審查。對於相關提案，民眾黨主席柯文哲率先表態反對，綠營也表明會全力阻擋。

吳思瑤表示，選舉罷免是憲法賦予人民神聖不可侵犯的權利，但國民黨執意提出選罷法修正，內政委員會召委高金素梅下周就要排案審查，國民黨版本是提高罷免門檻，增加人民行使罷免難度，是害怕罷免、背離民意更涉及自肥的修法，民進黨不會支持更會全力阻擋。

吳思瑤指出，國民黨說罷免門檻太低、制度設計不合理，但同一套制度，當年國民黨為何全力投入發動罷免綠營民代？今天主客易位，因為心虛跟害怕，國民黨就要推動修法要拿人民開刀，這不是兩套標準、昨是今非嗎？

吳思瑤直言，國會擴權法案通過後，青鳥行動全台串聯，人民要求國民黨反省，但國民黨執迷不悟、變本加厲要修選罷法，這是國民黨邁向自我毀滅最後一哩路、壓垮國民黨最後一根稻草，國民黨要做的不應該是修法自肥，而是調整政治主張，改變國會多數暴力的狂妄自大行為。