修《選罷法》恐影響謝國樑罷免案？　朱立倫：兩者完全無關

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會下週將處理《選舉罷免法》，不過現在傳出藍營內部有不一樣的聲音，認為應等基隆市長謝國樑罷免案告一段落再處理。國民黨主席朱立倫表示，現行罷免制度只要抄一抄名單，把身分證字號填一填就可以了，這樣對嗎？這部分都需要重新來檢討；門檻的部分提不提高都沒有關係，尊重立法委員，而立法院在討論選罷法，跟謝國樑這個事情完全無關。

朱立倫說，謝國樑是最有愛跟和平的市長，今天因為得罪了某些民進黨的朋友，或者是特定利益的人，他們就發動了罷免，你覺得有道理嗎？用仇恨、用鬥爭的方式來對抗一個市長，基隆還能夠安定嗎？

至於近期立法院在討論選罷法，朱立倫說，「這跟謝國樑這個事情完全無關」，有關罷免的制度是不是合理，本來就有很多意見，比如說總統連署的時候，要有身分證的影印本，避免作假、避免抄，而現在罷免的時候，只要抄一抄名單，把身分證字號填一填就可以了，這樣對嗎？這樣合法嗎？所以這個可能也要重新來檢討、重新來討論。

針對門檻是否調高，朱立倫提到，提不提高都沒有關係，尊重立法委員，但是也有很多人提到說，當選得票數跟罷免的票數，是不是應該罷免得票數超過當選的票數，這跟門檻25%、40%、50%無關，也是值得討論的，立法院下週就要開公聽會，那在這個階段本來就是聽大家的意見，大家各自表達不同的意見。最重要，他不是針對個人，他也不是針對政黨，跟謝國樑這個是事情更無關，希望對一個長治久安的制度做討論。

