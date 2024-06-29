傅崐萁放話提高罷免門檻　綠委看不懂：真的要站在台灣人民對立面？

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北黨部今（29日）舉辦「民主進步黨新北市黨部第八屆主委暨執評委就職典禮」，前行政院長蘇貞昌、前台北縣長尤清及多位黨公職都出席，黨部主委蘇巧慧會前也接受媒體聯訪，對於藍營醞釀提高罷免門檻，蘇巧慧直言，看不懂國民黨跟民眾黨的策略，「他們是要站在民主、全體台灣人對立面嗎？其實要思考的是他們。」

蘇巧慧接任新北黨部主委，對於未來規畫，蘇巧慧表示，接下主委就是希望黨務年輕化，讓黨務動起來、新北大團結。像這次面對國會擴權，短短兩週就集結了這麼多議員，不論是年輕議員、資深議員都把戰力發揮出來，一步一腳印走到人群中，直接面對人民做宣講，也把這些影片透過社群，用最新的技術來推廣，讓更多人知道民進黨堅守的價值和理念，就是空戰陸戰同步齊發，讓議員都能有角色。

媒體也追問，民進黨全代會即將登場，綠委張宏陸參選中常委，外界解讀是在為2026九合一選舉佈局？蘇巧慧回應，民進黨內所有要競逐中執委的人選都已經就位，民進黨原本就是大鳴大放的政黨，所有的聲音都能進入最高會議機關中常會，大家的意見都能暢所欲言，這就是民進黨的傳統。

蘇巧慧也說，不管是黨主席賴清德或是地方黨部，最期待的都是把所有戰力統整起來，今天看到這麼多委員、議員通通都出席，沒辦法出席的人也都特別說明是因為什麼樣的狀況，這在在都說明我們的戰力正在集結，相信新北隊會是最強的隊伍。

而昨天新北市長侯友宜跟台中市長盧秀燕合體，外界解讀是國民黨已經在為2026甚至2028佈局？蘇巧慧表示，台灣就這麼小，每座城市都有不同的使命與功能，城市交流是本來就應該做的事情，也該是政治的常態，也是台灣人民希望看到的狀態，不管是新北跟台中或台北的交流，我想都不用過度解讀。

媒體也追問，如何看待近期藍營醞釀提高罷免門檻？蘇巧慧坦言，自己看不懂國民黨跟民眾黨的策略，一屆新的立委上來後，應該是對民生和經濟政策提出更好的法案讓大家來競爭，但看到的卻是這屆國眾兩黨提的都是政治性法案，造成高度政治鬥爭。

蘇巧慧舉例，如國會擴權法案引起民主世代的憤怒，國民黨、民眾黨的民調看起來都在往下掉，可是他們不但不停手，下週還要提高選罷法提高門檻，等於再次剝奪人民的選舉、罷免、創制和複決的權利，「我實在看不懂，他們是要站在民主、全體台灣人對立面嗎？其實要思考的是他們。」