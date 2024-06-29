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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提案修《選罷法》提高門檻　許宇甄：罷免成輸不起者的報復工具

▲▼立委許宇甄質詢 立法院審查覆議案 卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團將調高罷免門檻的《選舉罷免法》修正案排進下週內政委員會，但此舉遭綠營痛批是背離民意，將全力阻擋。提案的國民黨立委許宇甄表示，現行罷免門檻偏低，連署方式過於寬鬆，已讓罷免成為輸不起者的報復工具，甚至成為賺錢、換成名的政治遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，已損害了民主制度的信譽。

許宇甄表示，自從罷免制度門檻下修後，有成功的案例，也有失敗的情況。選舉、罷免都是重要的民主工具。選舉的核心精神是公平、具積極性，而罷免的核心精神是課責、具報復性。雖說罷免制度可以讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但必須警惕罷免成為政治鬥爭的籌碼，更不能容忍罷免成為一種政治報復的工具。民主制度需要一個健全的機制來保護，而不是任由其被濫用。民主的精髓在於尊重多數人的意志，但當罷免的門檻設定過低時，就可能導致少數人利用罷免來實現私利，進而削弱了民主的根基。

許宇甄說明，罷免制度是定期選舉制度下的消極補救措施，民國83年10 月選罷法修正前，通過罷免門檻為三分之一，後來才修正為二分之一；民國105年11月，民進黨全面執政後，將罷免門檻修正為「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。而當時選罷法修法時，時任民進黨立委尤美美、顧立雄針對罷免門檻修正也有提出修法版本，他們認為罷免權具有破壞性質，為避免罷免權遭濫用而破壞政治穩定，脫離憲政常軌，而當時的罷免門檻二分之一規定又過高，他們兩人聯合提案將罷免門檻修正回到83年狀態，改為達原選舉區選舉人數三分之一以上同意。

許宇甄認為，現行罷免門檻過低已造成變相鼓勵罷免，與民主精神背道而馳，影響民主制度運作的穩定性，造成各區三不五時的出現罷免宣傳，甚至報復性操作，不僅影響施政的運行，也使社會長期處於紛擾之中，不利國家團結。現行低門檻的罷免制度，以及罷免連署規範不夠嚴謹，導致有心人可以拿著名冊亂抄，加上中選會的不作為，總總缺失加在一起，已為罷免制度帶來一系列不良影響。罷免門檻偏低，連署方式過於寬鬆，已讓罷免成為輸不起者的報復工具，甚至成為賺錢、換成名的政治遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，損害民主制度的信譽。

許宇甄強調，她提出「公職人員選舉罷免法修正草案」是在現有的機制下，修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意；若再補強連署弊端與缺失，可以讓罷免成為一個救濟選舉的嚴肅程序，而非輕率的行為。下週即將審查該條文，請大家理性看待這次修法，從過往朝野各黨提案情形來看，現行罷免門檻確實偏低，連署亂象更是影響機關信譽，對民主造成不良影響，應檢討現行制度，修復被破壞的民主制度。
 

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