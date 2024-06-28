高美館《瞬間》看畢卡索、安迪沃荷真跡！國際級私人收藏罕見公開

▲高雄市立美術館年度特展《瞬間》，能看到畢卡索真跡。（圖／高美館提供）

記者林育綾／綜合報導

風靡歐洲、受各界矚目展覽《瞬間》，是英國泰德美術館歷年最長特展之一，如今獨家來台在「高雄市立美術館」展出，是海外唯一展出站，也是國際級私人珍稀收藏品罕見大規模公開，呈現百年來最關鍵繪畫與影像作品，6月29日～11月17日期間，一張門票就能看畢卡索、安迪沃荷、杉本博司等大師名作！

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▲《瞬間》特展突破跨國展覽的運輸、空間技術挑戰，在中央到地方政府資源、企業夥伴共同支持下來台。（圖／高美館提供）

高雄市立美術館推出年度特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，獨家呈獻近百年經典藝術之作，精選34件泰德美術館藏品、國巨基金會收藏的21件現當代作品，展現藝術家畫筆與攝影鏡頭所捕捉的瞬間。

第一展區「攝影時代的繪畫」，呈現20世紀攝影影響繪畫發展的新風格，以繪畫回應攝影帶來的挑戰，展出的畢卡索（Pablo Picasso）〈水手〉、〈女子肖像〉及代表作之一〈哭泣的女人〉，多重視角描繪的經典瞬間。

▲傑夫沃爾（Jeff Wall）《突如其來的一陣風》拍攝超過百張照片，擬仿日本畫家葛飾北齋的作品，以巨幅燈箱形式呈現觀眾眼前。（圖／高美館提供）

第二展區「拉鋸」，展現藝術家利用繪畫素材與技巧，表現層層交疊的構圖。第三展區「如畫的場景」，引人走入繪畫與攝影界線模糊的場景，其中傑夫．沃爾（Jeff Wall）的創作挑戰「攝影紀錄真實世界」的概念，《突如其來的一陣風》經過縝密的編導設計，拍攝超過百張照片，擬仿日本畫家葛飾北齋的作品。

第四展區「凝視的詩意」，表現新一代攝影藝術家從傳統繪畫汲取養分，打造新的觀看方式，壯觀的大尺幅照片、工整構圖，觸發對觀看行為的反思。安德烈亞斯．古爾斯基（Andreas Gursky）以攝影探索影像製作的結構本質；而杉本博司《海景》系列，呈現各地大海影像，傳遞普世通用、永世不變的概念。

▲格哈德．里希特（Gerhard Richter）以拍攝的照片作畫出〈兩支蠟燭〉，展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義。.（圖／高美館提供）



第五展區「歷史取鏡」，展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義，格哈德．里希特（Gerhard Richter）以拍攝的照片繪出〈兩支蠟燭〉；威爾漢姆．薩斯奈爾（Wilhelm Sasnal）的攝像繪畫中飽含歷史、新聞和記憶元素，顛覆傳統攝影與繪畫既定印象。

第六展區「融合新境」匯聚藝術家們多方探索繪畫的創新嘗試，推翻繪畫至上的觀念，本區的名作安迪．沃荷（Andy Warhol）的〈自肖像〉，透過絹版印刷工藝打破自畫像真實性的神話，呈現最具代表性的普普藝術，展現對後世無數創作者的影響力。

▲大衛霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉，大型巨作登場，曾創下在世藝術家拍賣最高價紀錄。（圖／高美館提供）

高美館也邀請高雄品牌永心鳳茶旗下「月光茗酊室」，聯名《瞬間》調飲，以「杯中的美術館」為系列主題，從安迪沃荷〈自肖像〉發想出「自畫像的異想」無酒精飲料，多變層次味覺與畫作互相呼應。飲品「飄盪的湖中輕舟」也幻化出彼得．多伊格（Peter Doig）作品中的加拿大湖泊，結合在地風土食材傳遞清新風味。

▲高美館聯名永心鳳茶推出《瞬間》調飲，以「杯中的美術館」為主題，用安迪沃荷等大師作品，結合在地風土食材調製。（圖／高美館提供）

《瞬間》特展突破跨國展覽的運輸、空間技術挑戰，高美館代理館長林羿妏分享，透過這次與英國泰德美術館、國巨基金會合作，由衷感謝中央到地方的政府資源、企業夥伴的共同支持，才讓55幅的藝術史教科書等級作品，順利抵達高美館展出，也展現台灣藏家的豐厚實力。高美館秉持回饋社會、分享藝術力量的公共使命，推出優惠的票價，期待民眾都能走進美術館感受作品。

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展資訊

期間｜2024年6月29日～11月17日

時間｜9:30-17:30，周一休館

地點｜高雄市立美術館101-103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）