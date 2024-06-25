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高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉(左)、巴布羅．畢卡索的〈水手〉(右)。（圖／記者許宥孺攝）

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉(左)、巴布羅．畢卡索的〈水手〉(右)。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高美館今年迎創館30年，特別推出英國倫敦泰德美術館大展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，特展將於29日登場，屆時能飽覽畢卡索、安迪．沃荷等重量級大師作品。高美館今(25日)搶先公開重點作品，邀請嘉賓見證巴布羅．畢卡索的名畫真跡〈水手〉與多蘿西亞．蘭格的經典攝影〈移工母親〉2件作品的開箱，為展覽揭開序幕。

宛如藝術教科書大作現身大眾眼前，高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日登場，精選34件泰德現代美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代經典作品，共55件重量級經典鉅作飛越9700公里來到高雄，從繪畫與攝影經典交織的融合與創新，展出多幅藝術曠世巨作，呈現百年來藝術媒材創作交融的歷程。

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▲高雄市副市長李懷仁。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市副市長李懷仁。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市副市長李懷仁表示，此次展覽透過泰德美術館的精彩典藏與策展，以及國巨基金會陳泰銘董事長慷慨出借的珍藏，讓臺灣的觀眾在今年夏天能夠盡情享受這場難得的藝術盛宴，很榮幸見證《瞬間》特展重量級作品在高美館開箱。

▲高雄市立美術館代理館長林羿妏。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立美術館代理館長林羿妏。（圖／記者許宥孺攝）

高美館代理館長林羿妏指出，《瞬間》是泰德美術館首次與亞洲收藏家合作的特展，集結許多大師經典作品，其中畢卡索〈哭泣的女人〉、〈水手〉、大衛霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫沃爾〈突如其來的一陣風〉等作，皆為教科書級國際經典之作，鮮少面世，此生必覽。

▲京城銀行副董事長蔡炅廷。（圖／記者許宥孺攝）

▲京城銀行副董事長蔡炅廷。（圖／記者許宥孺攝）

主力贊助代表京城銀行副董事長蔡炅廷表示，京城集團在支持藝術文化事業始終堅持不懈，企業的成長與社會的發展密不可分，文化藝術更是推動社會進步的重要力量。因此也期望通過特展的贊助，能夠讓更多人走入藝術、感受藝術，啟發心靈的共鳴，創造美好的藝術生活。

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出巴布羅．畢卡索的〈水手〉。（圖／記者許宥孺攝）

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出巴布羅．畢卡索的名畫真跡〈水手〉。（圖／記者許宥孺攝）

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉。（圖／記者許宥孺攝）

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出多蘿西亞．蘭格經典攝影〈移工母親〉。（圖／記者許宥孺攝）

高美館今日搶先開箱《瞬間》展覽的2件作品，分別是畢卡索〈水手〉以及蘭格〈移工母親〉，兩件作品都是首次在臺灣展出。〈水手〉創作於1943年，是畢卡索二戰期間所創作的畫像，隱約透露著陰鬱的神情展現藝術家面對戰爭與壓迫的心靈寫照；而1936年所攝的〈移工母親〉，則是蘭格透過鏡頭記錄人們經歷美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。

▲泰德美術館國際合作部資深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩（Ted McDonald-Toone）。（圖／記者許宥孺攝）

▲泰德美術館國際合作部資深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩（Ted McDonald-Toone）。（圖／記者許宥孺攝）

泰德美術館國際合作部資深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩表示，繪畫和攝影兩種媒材的相互對話，對於理解20世紀以來的現當代藝術至關重要。此次開箱這2件創作，正是體現了策展《瞬間》的核心精神，作品同時也是此次展出作品中相對早期的創作，分別呈現畫家（畢卡索）與攝影師（蘭格）風格迥異的人物肖像，人像不僅有著類似的姿態，其作品也描繪了該段歷史中艱困與挑戰的縮影，呈現了現當代藝術整個世紀以來的百年流變。

高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展預售票倒數販售只到6月28日，據悉，目前售票量創下過去所有展覽新高。此外，高美館也攜手台南奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》推出雙展聯票優惠。

▲高美館、奇美博物館雙展聯票開賣資訊。（圖／記者許宥孺整理）

▲高美館、奇美博物館雙展聯票開賣資訊。（圖／記者許宥孺整理）

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