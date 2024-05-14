今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

▲高美館國際特展《瞬間》隆重呈現大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

被網友列為今年必看的2檔藝術展覽，包括台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》，以及高雄市立美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，匯集超過百件重量級經典鉅作，將展出拉斐爾、梵谷、莫內、畢卡索、安迪．沃荷等大師真跡。高美館特展早鳥優惠票將於5月25日起售，此外也與奇美博物館攜手推出雙展聯票，6月1日將於ibon獨家銷售。

世界名作齊現身南台灣，高美館代理館長林羿妏表示，高美館與泰德現代美術館合作呈現《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》為現代主義與當代藝術的經典對話，引進藝術史巨匠作品，並進一步與奇美博物館推出雙展聯票優惠，期待民眾在臺南與高雄，飽覽從古典藝術到當代藝術的美好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝術史教科書大作現身大眾眼前，畢卡索〈女子肖像〉（左）及愛麗絲．尼爾〈108街的波多黎各男孩〉（右）。（圖／記者許宥孺翻攝）

宛如藝術教科書大作現身大眾眼前，高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日登場，精選34件泰德現代美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代經典作品，共55件重量級經典鉅作飛越9700公里來到高雄，從繪畫與攝影經典交織的融合與創新，展出多幅藝術曠世巨作，呈現百年來藝術媒材創作交融的歷程。

▲高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽主視覺為安迪．沃荷〈自肖像〉作品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，5月2日至9月1日展出。（圖／記者許宥孺翻攝）

高美館隆重呈現畢卡索〈水手〉、〈女子肖像〉與〈哭泣的女人〉、安迪．沃荷〈自畫像〉、大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、愛麗絲．尼爾 〈108街的波多黎各男孩〉、傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風〉及安德烈亞斯．古爾斯基〈巴黎，蒙帕納斯〉等重量級作品，引領參觀者穿越百年，走入繪畫與攝影的時空之旅，並攜手奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展覽，共同推出6月1日至9月1日雙展聯票，鉅現世界級名作。

▲高美館、奇美博物館雙展聯票開賣資訊。（圖／記者許宥孺整理）