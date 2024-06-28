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民進黨釋憲聲請「一卡行李箱」　吳思瑤振奮：憲法法庭受理了

▲▼吳思瑤拉行李箱，裡面裝的是民進黨團釋憲聲請文。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

▲吳思瑤拉行李箱，裡面裝的是民進黨團釋憲聲請文件。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團26日正式向司法院遞送國會改革法釋憲聲請書，如今憲法法庭已正式受理。民進黨團幹事長吳思瑤曝，民進黨團的釋憲文件又厚又重，還用行李箱裝，送出後兩天就迎來正面的回應，相當振奮。

民進黨團聲請釋憲共七大理由，包括一、權力分立為憲法秩序基礎，憲法並未建構國會優位體制，立法權行使有其間線：二、立法程序有瑕疵應屬無效；三、國情報告規定牴觸權力分立原則；四、藐視國會罪相關規定抵觸權力分立原則、法律明確性及比例原則；五、人事同意權違反權力分立、比例原則、侵害被提名人隱私；六、調查權違反權力分立、違背正當法律原則；七、聽證全違反權力分立、侵害人民訴訟與正當法律性原則相違。

吳思瑤說，為與國會擴權惡法對抗，民進黨團召集強大的律師團與學者專家團，共同研議縝密準備，慎重提出釋憲聲請。照片中手上沈甸甸的行李箱，就是他們準備的又厚又重的釋憲文件。

吳思瑤表示，憲法法庭今日評決受理，這代表國會擴權法案延長賽啟動，正式進入釋憲程序。

吳思瑤指出，民進黨團絕對尊重大法官職權行使，也全力配合後續相關作業及程序。 相信憲法會守護國家，保護人民，也呼籲在野黨「虛心」面對憲法法庭的審查，而不是因為「心虛」而發動非理性醜化、詆毀大法官的攻擊，「立委再大，也絕不會比憲法大！」

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