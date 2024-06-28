轟藍營「自毀」不意外！　黃智賢嘆：不論是非的操作反幫賴清德遮羞

▲資深媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

從國會改革議題開始，朝野對抗一路加劇。然而，資深媒體人黃智賢今（28日）表示，從各家民調看來，藍白支持度加起來，還不如綠營，面對這樣的結果，她透露，自己一點也不意外，關鍵原因在於，國民黨不論是非的操作及策略，最終，反而會一路護送賴清德，度過各種執政難關。

針對近期國內政治局勢的發展，黃智賢指出，一份一份的民調出來，藍白支持度大跌，仇恨值飆高，甚至已經有幾份民調，藍白仇恨值都過半，甚至超過6成，而藍白支持度加起來，還不如民進黨，「我一點不意外，我早就預判會這樣」。

黃智賢直指，這只不過驗證了她很早以前一再說過的話，也就是國民黨很可惜，沒有善加利用人民對賴清德跟民進黨的疑慮與不滿，國民黨錯誤地使用，立法院最大黨的能量，一系列的操作，才有了現在的結果，國民黨錯誤的策略只是自毀，而且幫助賴清德，

此外，黃智賢還認為，國民黨顯然沒有能力解讀民調顯示出的意見，或者是，國民黨將其解讀成溝通不夠、民進黨控制媒體等原因，所以，繼續執行極其錯誤的策略。

「這些策略與行動，當然會讓國民黨鐵粉非常嗨，覺得讓民進黨難看，覺得出了一口氣，但是，卻會繼續激怒許多人，讓支持國民黨的人民快速，大量減少。」

黃智賢狠酸，最後，不過是幫了沒有能力解決台灣問題的賴清德，把年輕人跟中間選民，趕到民進黨跟賴清德那裡，賴清德可能很想送一幅「惠我良多」的錦旗給藍白。

黃智賢還說，賴清德完全被藍白的錯誤，徹底保護起來，而國民黨的錯誤，不是沒有機會改正，只可惜藍白政客多的是眼光短淺，自私自利之徒，所以，沒有能力有大戰略。

在國民黨之外，黃智賢再進一步點出，藍媒跟藍名嘴絕大多數更是只扮演「啦啦隊」的角色，幫藍營搖旗吶喊，說藍營群眾喜歡聽的甜言蜜語，以為只要胡亂罵民進黨，就是在幫藍營。黃智賢痛批，這些當啦啦隊的藍媒跟藍名嘴心態扭曲到阿貓阿狗、殺人放火，只要是跟民進黨唱反調的人，就被藍媒捧為英雄。

面對此況，黃智賢分析，像這樣不論是非、不求真相的一切操作，對民進黨跟賴清德來說，真是求之不得，因為，賴清德跟民進黨的問題，都被藍白遮羞了。

黃智賢細數，就像她在2022年，就提醒國民黨不要背信棄義，支持高虹安；2023年，她花一整年，提醒國民黨，搞藍白合是錯誤的戰略，只是給柯文哲壯大的機會，最後藍白破局，幫助賴清德當選。

黃智賢強調，現在這個趨勢，又已經成形，看起來，藍白會一路護送賴清德，度過各種執政難關，「大局如此，我看得再清楚不過」。