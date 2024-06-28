「民進黨不曾調高罷免門檻」　黃捷嗆：藍委沒有面對民意的勇氣

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院內政委員會將於下禮拜審查《選罷法》修法。對此，民進黨立委黃捷今（28日）表示，由此可見，國民黨不只很急，還很怕，並提到，自己過去擔任議員也曾遭遇罷免，即使罷免的理由再荒唐，「民進黨也從不曾提案調高門檻」，黃捷接著痛批，結果藍委連面對民意的勇氣都沒有。

黃捷指出，內政委員會預計下禮拜三召開《選罷法》修法公聽會，下禮拜四排定審查《選罷法》，欲將罷免門檻從現行「同意大於不同意，且同意票大於選舉人數四分之一」，調高為「同意票數超過被罷免人當選得票數」。

「我過去擔任議員曾遭遇罷免，陳柏惟、林昶佐同樣也曾面臨罷免，即使罷免的理由再荒唐，民進黨也從不曾提案調高門檻。」

▲民進黨立委黃捷，在臉書曬出立法院內政委員會排審《選罷法》的文件。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

黃捷質疑，如果國民黨認為制度有問題，為何在罷免黃捷、陳柏惟、林昶佐時，都不認為門檻太低？現在藍委要被罷免，才急著修改？

眼見《選罷法》修法來勢洶洶，黃捷直言，「說白了，藍白強推國會擴權惡法，引爆民眾怒火，許多立委可能在就職一年後面臨罷免，結果他們連面對民意的勇氣都沒有」。

黃捷指出，如果國民黨想避免被罷免，應是在這段時間好好表現，爭取選民認同。「結果反而從罷免門檻動手腳，要上演惡意調高罷免門檻的爛戲。」

黃捷接著痛批，國民黨還要繼續粗暴嗎？哪來的民生為上？根本只為藍委的政治利益，雙標仔就是國民黨。

最後，黃捷奉勸國民黨適可而止，罷免權是憲法保障民眾的權利，不要再挑戰民眾忍耐的限度，否則2026國民黨肯定會自食惡果。