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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟林右昌留給基隆5大爛尾　國民黨質疑：操作罷免謝國樑轉移焦點？

▲▼ 國民黨召開「留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？」記者會，桃園市議員凌濤、基隆市議員俞叁發、副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？」記者會，桃園市議員凌濤、基隆市議員俞叁發、副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案第二階段連署進入倒數階段。國民黨今（28日）召開記者會質疑東岸商場爭議中，前基隆市長林右昌帶給大家OT案的新解，其中的「T」，全世界都是「Transfer」，最後財產要回到市府，但林右昌的「T」卻是主富公司「NET」；除東岸商場弊案外，林右昌任內還有四大爛尾案，而林右昌積極介入罷免案，就是意圖用罷免當遮羞布，轉移施政爛尾的焦點。

基隆市議員俞叁發質疑，為什麼正當維護市有財產的動作，竟然會被抹黑成要罷免？

俞叁發說，東岸停車場是OT案招標出去，但為什麼短短一個月內就用ROT案的方式執行？根本是「掛著狗頭，賣羊肉」的OT案。他指出，大日公司簽得5年的OT案契約後，竟然當起二房東，找了主富公司來蓋商場；3個月之內，林右昌前市長馬上就同意蓋商場。但不管是OT案或是ROT案、BOT案，最後產權一定要登記給市政府，林右昌卻搞了「NET案」，產權不用登記給市府，完全違反促參法。

▲▼ 國民黨召開「留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？」記者會，桃園市議員凌濤、基隆市議員俞叁發、副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

副發言人康晉瑜則在點出林右昌擔任市長期間的四大爛尾樓，首先是「城際轉運站」爛尾，工程進度拖拖拖，108年5月10日決標、6月8日開工，原總工程費6.16億元，經四次變更，最後合計總經費膨脹為7.35億，其次是「基隆田徑場」延宕多年，靠謝國樑市府收拾前朝爛攤，2021年2月，基隆市立田徑場重建工程開工；2021年9月，包商提出設計有安全疑慮，無法施作，但設計單位不同意變更設計工法，雙方各持己見，工程進度嚴重落後；2022年10月，先與田徑場原包商終契約，並辦理重新招標，工程總經費追加到6.1億。新任包商發現鋼構工程沒有規畫臨時安全支撐架，內外牆施工架數量也不夠，謝市府請技師公會等第3公證單位審議，確認設計疏漏，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期因此再要延長。原經費4.16億，膨脹至約6.4億元。

康晉瑜再舉出，林右昌說大話、開芭樂票，靈骨塔延宕兩年，2021年，林右昌表示，基隆生命典藏館預計2021年9月動工、2024年完工。經過兩次流標，113年5月9日重新上網公開招標，6月13日已經標出，預計2026年7月才可完工。最後，「毛胚屋」寵物銀行，沒水沒電害浪浪們受凍！當時工程尚未驗收，卻趕在111年12月核發使用執照，硬是將流浪動物搬入臨時收容區，直至112年2月才辦理初驗，發現約130項缺失。甚至當時「五大管線」也沒有申請臨時水電，造成無法使用，影響到流浪動物們的飲用水與冬天所需的供暖設備。謝市府112年10月31日與原廠商終止寵物銀行整建工程契約，希望能有新廠商接手改善上述缺失。

康晉瑜表示，林右昌留給基隆五大爛尾，卻敢堂而皇之地派子弟兵要來點罷免的火，把政黨的手伸進罷免的連署中，林右昌根本是用罷免來轉移施政爛尾的焦點。
 

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