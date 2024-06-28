賴清德辯論遭「掐頭去尾改字」　綠委酸黃國昌：數學不好但蠻會剪接

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團總召黃國昌日前批評總統賴清德騙票，更秀出賴清德去年大選期間參與候選人辯論影片，指賴清德當時明明說願意接受「國情質詢」，選後卻反悔。卻被抓包影片把諮詢改質詢，還漏掉最後一句「但是並不是規定一對一的『質詢』。」對此，綠委蘇巧慧今（28日）酸，沒想到數學能力不好的總召黃國昌，原來剪接能力還蠻好的？

賴清德24日宣布針對「國會改革相關法案」向憲法法庭聲請釋憲並暫時處分，因此是否赴國會進行國情報告，並接受詢答，賴清德表示，在野黨應該尊重憲法，在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。此舉，引來民眾黨立委黃國昌痛斥，明明是賴清德也曾提過的，去年是騙選票？

蘇巧慧表示，賴清德從沒有拒絕到立法院進行合憲的國情報告。在去年大選辯論會，賴總統完整的發言是「不管是根據憲法，或是根據立法院職權行使法，總統都有義務應立法院的要求，到國會進行國情報告，接受立法委員的『國情諮詢』，但是並不是規定一對一的『質詢』，這個必須要講清楚。」

蘇巧慧指出，但經過黃國昌剪接後的影片，賴總統的發言變成「總統都有義務應立法院的要求，到國會進行國情報告，接受立法委員的『國情質詢』。」

蘇巧慧表示，黃總召剪掉賴總統強調的「憲法不是一對一的質詢」，然後影片中「接受立委國情諮詢」這句話，字幕還變成了法律上不存在的國情「質詢」，這不僅扭曲事實，而且誤導民眾。

而黃國昌日前直指超思進口蛋專案中，短少600萬顆雞蛋，但根據農業部提供行政調查報告中，因為有「美日澳三國」來源的雞蛋，都是用「台灣箱數規格」每箱12公斤換算，因此日本雞蛋共15萬箱，總重量為1,843.2公噸、總顆數是3,081萬顆；但5月30日提供給委員的資料，是應委員索資提供自「日本進口」雞蛋數量，因此是照「日本箱數規格」每箱10公斤換算，但總重量為1,843.2公噸，總顆數也是3,081萬顆。

農業部鄭重澄清，黃國昌用每箱10公斤的日本箱數規格，來對比每箱12公斤的台灣箱數規格，「不同的單位容量類比，造成計算錯誤」。加上此次烏龍，蘇巧慧點出黃國昌斷章取義，「諮詢」變「質詢」，狠酸沒想到數學能力不好的總召黃國昌，原來剪接能力還蠻好的？