林佳龍喊讓台灣成經濟日不落國　曝台美外交共通點「現在是最好時機」

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（27日）在外交部頒發上半年工作績優人員、模範公務員、外交專業及外交服務獎章，他感謝外交人員的付出讓台灣走向世界。林也強調，在​總統賴清德提出的價值外交基礎上，他將帶領外交部積極推動經貿外交政策，讓台灣成為經濟日不落國。美國拜登總統宣布成立經貿外交行動小組、美國布林肯國務卿也公布數位團結政策，都與台灣的外交政策不謀而合，顯示現在就是台灣最好的時機。

林佳龍表示，外交工作的艱難指數「是我們國家數一數二、且榜上有名的辛苦」，他除了要恭喜每一位獲獎的外交人員，也藉機向外交部同仁說聲「謝謝」，在他上任外交部長的一個月來，每天淹沒在海量的各駐處電報、外文資料以及公文海裡，「幾乎是以前一年才會吸收的資訊量，真的有點辛苦」。

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林佳龍說，每位優秀的獲獎人都為台灣外交默默付出，有些人在外交前線，離鄉背景，堅守崗位，捍衛國家與人民權益；有些人則擔任幕僚工作，克服時差與各國聯繫溝通，還有些人則是為國人提供服務，大家都是台灣的外交國家隊一員，謝謝大家的努力，讓台灣走向世界舞台閃耀。

林佳龍指出，高度專業性與機敏性的外交工作，使大家充滿好奇，尤其台灣在極權勢力的威脅與打壓下，外交處境看似困難重重，但其實也充滿無限機會，也因此促使台灣成長，並與理念相近國家團結合作，壯大力量。

林佳龍也期許，外交部同仁能持續提升專業能力、勇於創新及加強跨域合作，他會和大家一起在外交前輩辛苦打下的良好基礎上共同努力，善用台灣的優勢、壯大台灣的力量，再創新局。