賴清德視導成功嶺喜獲結訓成績單　顧立雄笑稱「這項目」分數很高

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德28日赴台中成功嶺營區視導一年期義務役新兵入伍訓練，成功嶺弟兄特別送上賴當年的結訓成績單，分數高達89.63分，射擊成績更是滿分100分，讓他相當驚喜，笑稱自己只是認真而已。他在致詞時表示，台灣是一個熱愛和平的國家，但面對極權主義威脅，不能不做準備；他說，今天多一分準備、多流一滴汗，國家就多一分安全、社會就多一分安定、人民就多一分安心，「我們大家一起努力」。

總統賴清德28日前往成功嶺視導一年期義務役新訓實況，包括視導近接戰鬥場地、步4營新兵入伍訓練。隨後前往步二營營舍視察，包括浴室、寢室、中山室等，並聽取國防部興安專案現地簡報，關心新兵生活起居與部隊營舍改善規劃。最後則到步四營餐廳，為部隊勗勉及頒發加菜金。

此次視導，成功嶺弟兄還特別準備一份意外驚喜給賴清德，找到他當年結訓成績單。賴清德在聽聞分數高達89.63分後，面露驚訝神色，笑稱自己只是認真而已；一旁的國防部長顧立雄還開玩笑說，當年是要做思想考核的，「可見你的思想考核分數很高，現在沒有思想考核」。

據了解，賴清德在民國69年7月3日到8月13日間進入成功嶺新兵訓練。當年結訓要件包括學科、基本教練、戰術、射擊、體育等，賴都拿下優異成績，射擊成績更是滿分100分，最後以89.63的高分結訓。

▲總統賴清德昔日在成功嶺服兵役成績單。（圖／成功嶺提供）



賴清德致詞時說，新兵訓練是一個由民轉兵的必要過程。在8週過後，大家即將分發到部隊，相信大家在這裡所受的基地、駐地訓練或聯合演訓等經驗，都能帶給大家實用的軍事戰鬥技巧，讓大家在未來，不僅能守衛國土，也可以保護人民，希望大家能珍惜這個難得機會持續精進。

賴清德提到，很高興看到現在國軍所住的房舍、訓練裝備及生活設施等，都比他當年在成功嶺當兵的時候進步許多。蔡英文前總統任內開始進行許多改革措施，未來新政府也會接續努力，讓大家有更好的生活空間及設備，以接受更好的訓練、獲得更多收穫。

賴清德指出，根據「經濟學人資訊社」（EIU）評比，台灣民主指數是亞洲第1名、全球第10名，被稱為亞洲民主的燈塔；美國「自由之家」的評鑑中，台灣自由指數排名亞洲第2，在國際上名列前茅。他強調，證明經由過去大家的共同努力，台灣無論是在民主、自由的表現，均已獲相當成果。

另外，台灣社會的經濟與產業也持續在進步。過去8年，台灣國民生產毛額從17兆元增加到23兆元，是世界21大經濟體，雖然人口只有2350萬人，卻是美國第8大貿易國、日本第4大貿易國。最近台北舉辦國際電腦展，許多國際級科技人士都來到台灣，其中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就談到，台灣已在未來人工智慧世代的中心點，這是我們共同努力的結果。

賴清德提到，現在國際社會都認為，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，並反對任何國家用武力改變台海現狀。大家今天所做的努力，都是為了台海的和平穩定、台灣的安全、民主自由制度及經濟持續發展。

賴清德說，今天很高興來到成功嶺與大家見面，除了回想過去在成功嶺受訓的種種回憶，也看到大家精神抖擻，接受各項訓練，成果良好。他要代表國人感謝全體國軍弟兄姊妹的努力，「辛苦你們了」。

「我們的目標就是為了和平。」賴清德說，台灣是一個熱愛和平的國家，人民與人為善，不與人為敵，但面對極權主義威脅，不能不做準備。今天多一分準備、多流一滴汗，國家就多一分安全、社會就多一分安定、人民就多一分安心，「我們大家一起努力」。

▲總統賴清德至成功嶺視導。（圖／總統府提供）

